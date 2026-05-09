Estudiantes detenidos con banderas palestinas siguen en celdas de Tribunales

(Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

Aren Vindas y Yoilyn Bermúdez fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública mientras portaban banderas y símbolos propalestinos durante el traspaso de poderes dentro del Estadio Nacional.

Dos estudiantes universitarios detenidos el viernes durante la ceremonia de traspaso de poderes, dentro del Estadio Nacional, permanecían arrestados la mañana de este sábado en las celdas de los Tribunales de Goicoechea, confirmó su abogado defensor, Alonso Salazar Rodríguez.

Se trata de Aren Vindas y Yoilyn Bermúdez, quienes fueron aprehendidos por oficiales de la Fuerza Pública mientras portaban banderas y símbolos en favor de Palestina.

Según la versión del defensor, antes de la detención, un grupo de aproximadamente 13 oficiales rodeó a los jóvenes en una de las graderías y les indicó que no podían mantener las banderas ni permanecer en el sitio.

Universitarios detenidos con bandera de Palestina

Salazar afirmó que los estudiantes cuestionaron la orden, al señalar que, en la actividad, había asistentes con banderas de otros países, incluida la de Israel.

Añadió que, mientras se retiraban del lugar, uno de los oficiales intentó arrebatar una bandera y uno de los estudiantes hizo “un gesto de defensa de su espacio personal”, tras lo cual ambos fueron esposados y detenidos.

El abogado reiteró que nunca hubo resistencia y que quien propició el altercado fue el policía.

De todos modos, la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José les atribuye un presunto delito de resistencia agravada.

“Esto es gravísimo. No tiene sentido alguno. La fiscal Mercedes Muñoz me atendió ayer y me aseguró que no iba a pedir medida cautelar porque no lo amerita; sin embargo, no ordena la libertad de los estudiantes”, manifestó Salazar en conversación con La Nación.

El abogado calificó la imputación como “falsa” y denunció un supuesto abuso policial.

Los estudiantes permanecieron la noche del viernes en dependencias judiciales. Salazar aseguró que pudo visitarlos ayer y que ambos se encuentran en buenas condiciones.

El caso también generó reacciones en la Universidad de Costa Rica (UCR).

El defensor dijo que el rector, Carlos Araya Leandro, se comunicó con él para expresar apoyo institucional y personal a los estudiantes, así como solicitar información constante sobre el proceso judicial.

Además, los jóvenes cuentan con respaldo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y de la diputada Vianey Mora.