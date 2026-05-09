El País

Estudiantes detenidos con banderas palestinas siguen en celdas de Tribunales

‘Esto es gravísimo. No tiene sentido alguno’, afirma abogado

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Por Juan Fernando Lara Salas
Fuerza Pública detuvo a dos manifestantes propalestinos dentro del INS Estadio.
Aren Vindas y Yoilyn Bermúdez fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública mientras portaban banderas y símbolos propalestinos durante el traspaso de poderes dentro del Estadio Nacional. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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