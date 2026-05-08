Fuerza Pública detiene a dos personas con banderas palestinas dentro del INS Estadio durante traspaso de poderes

(Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

La Fuerza Pública detuvo este viernes a dos personas que portaban banderas y símbolos propalestinos dentro del INS Estadio, donde se realizaba la ceremonia de traspaso de poderes.

Una familiar de uno de los detenidos, de apellido Álvarez, llegó a las inmediaciones del reducto para retirar sus pertenencias y aseguró que la policía solo le indicó que la detención fue por un supuesto “desacato a la autoridad”.

Antes de la detención, agentes de la Fuerza Pública abordaron y rodearon a esas dos personas que portaban símbolos en favor de Palestina en una de las graderías.

Fuerza Pública rodeó a manifestantes propalestinos

La Nación intentó contactar a director de Fuerza Pública, Marlon Cubillo, pero remitió a prensa del Ministerio de Seguridad.

Esa oficina, sin embargo, no brindó detalles. “Nosotros vamos a hacer un corte una vez que finalice la operación, porque tenemos varios incidentes, no solamente este”, dijo Patricia Meléndez, encargada de prensa de Seguridad.

La funcionaria dijo que remitirán un informe que detalla todas las detenciones.

La Fuerza Pública había detenido a otra mujer, en horas de la mañana, pero afuera del estadio tras un forcejeo, en que ella habría mordido la mano de un oficial.

Este 8 de mayo, Laura Fernández asumió el cargo de presidenta de la República por los próximo cuatro años.