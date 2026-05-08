El País

Manifestante detenida en traspaso de poderes lanzó mordisco a policía durante forcejeo

La mujer estaba manifestándose con una manta y en compañía de su perrito en las afueras del Estadio Nacional

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Por Juan Pablo Sanabria
La mujer protestó en las afueras del Estadio Nacional.
La mujer, quien protestó en las afueras del Estadio Nacional, fue detenida y trasladada en una patrulla junto a su mascota. (Alonso Tenorio)







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Fuerza PúblicaTraspaso de poderes
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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