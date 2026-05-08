Manifestante detenida en traspaso de poderes lanzó mordisco a policía durante forcejeo

La mujer, quien protestó en las afueras del Estadio Nacional, fue detenida y trasladada en una patrulla junto a su mascota.

Oficiales de la Fuerza Pública aprehendieron y se llevaron detenida a una mujer que se manifestaba a las afueras del Estadio Nacional (ahora INS Estadio) durante el traspaso de poderes de este 8 de mayo.

La mujer, quien estaba en compañía de su perrito, colgó una manta con una consigna pro-Palestina. Posteriormente, según la versión de Marlon Cubillo, director del cuerpo policial, los policías fueron alertados de supuestos disturbios causados por la mujer.

Al llegar al lugar, le pidieron retirar la manta y no permitieron que siguiera protestando en la vía pública. La manifestante se negó y, tras la insistencia de los oficiales, Cubillo afirma que se comportó de forma agresiva.

Fuerza Pública detuvo a una manisfestante Pro-palestina

En ese momento, varios de los policías la aprehendieron y ella se resistió. Incluso, según se aprecia en un video captado por La Nación, lanzó un mordisco hacia las manos de uno de los oficiales que la sujetaba en el piso.

Cubillo añadió que el caso fue comunicado al Ministerio Público y a la Fiscalía de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial, donde el fiscal de turno solicitó la detención de la persona por el presunto delito de resistencia a la autoridad.

La mujer fue trasladada en una patrulla convencional, para que pudiera cargar a su mascota.