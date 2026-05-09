El País

Liberadas estudiantes de UCR detenidas por portar banderas palestinas en traspaso de Laura Fernández

Aren Vindas Álvarez y Yoilyn Bermúdez Morales salieron de los Tribunales de Goicoechea pasadas las 2:30 p. m. de este sábado

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Por Cristina Mora Granados y Juan Fernando Lara Salas
Estudiantes, docentes y activistas se congregaron este sábado frente a los Tribunales de Goicoechea en apoyo a Aren Vindas Álvarez y Yoilyn Bermúdez Morales aquí justo luego de ser liberadas.
Estudiantes, docentes y activistas se congregaron este sábado frente a los Tribunales de Goicoechea en apoyo a Aren Vindas Álvarez y Yoilyn Bermúdez Morales aquí justo luego de ser liberadas. (Cristian Mora/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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