El País

Así justificó policía el cerco a estudiantes con banderas palestinas

Video muestra la argumentación que dio un oficial a los estudiantes

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Por Juan Fernando Lara Salas

Un oficial de la Fuerza Pública justificó el cerco a estudiantes con banderas palestinas en el Estadio Nacional, durante el traspaso de poderes, con el argumento de que “solo se está dejando entrar a las de Costa Rica”.








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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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