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Sala Constitucional anula una de sus sentencias. Expediente versa sobre las estudiantes detenidas con una bandera palestina

Apenas cinco días después de emitir una sentencia, los magistrados debieron anular su propio fallo. La Sala Constitucional explicó de qué trató el error

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Por Sebastián Sánchez
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La Sala Constitucional tuvo que anular una sentencia sobre dos estudiantes con bandera de Palestina por un error.
La Sala Constitucional tuvo que anular una sentencia sobre dos estudiantes con bandera de Palestina por un error. (Diseño de Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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