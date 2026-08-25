Sala Constitucional anula una de sus sentencias. Expediente versa sobre las estudiantes detenidas con una bandera palestina

La Sala Constitucional tuvo que anular una sentencia sobre dos estudiantes con bandera de Palestina por un error.

La Sala Constitucional anuló una sentencia emitida por ella misma, en la que había rechazado un recurso de habeas corpus presentado en favor de las dos estudiantes que fueron detenidos por portar la bandera de Palestina en el traspaso de poderes de Laura Fernández.

El Tribunal Constitucional admitió que, el 30 de julio, se produjo un “error material” en el proceso de actualización del sistema que notificó una propuesta de resolución, que no había sido votada, como si fuese una sentencia.

El 4 de agosto, la Sala emitió una nueva resolución (2026-29395) en la que procedió a anular el primer fallo.

La oficina de Prensa explicó que el recurso había sido incluido para votación en la agenda del 30 de julio, pero el proyecto de resolución fue retirado y no llegó a ser conocido ni votado por el pleno del órgano.

“Ese mismo día, durante la actualización de los sistemas, el expediente quedó registrado por error como si hubiese sido votado. Como consecuencia de este error material, se generó el registro de un voto que, en realidad, no había sido sometido a conocimiento ni votación del pleno. Al advertirse la inconsistencia, se procedió a anular dicho registro mediante la sentencia N.° 2026-29395”, justificó la Sala ante la consulta de este medio.

Este último voto, del 4 de agosto, anuló la sentencia 2026-28848, que había sido notificada el 31 de julio de 2026.

El magistrado instructor del caso es Luis Fernando Salazar Alvarado. En el nuevo voto, firmado por los siete altos jueces, se ordenó continuar con el trámite del proceso.

La Sala también confirmó que aún no ha sido votado. De hecho, le pidió al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) una prueba para mejor resolver, en la cual se solicita:

La lista de artículos prohibidos contenida en el manual de ingreso al evento del traspaso de poderes que fue divulgada previamente al público asistente. La fecha y el medio por el cual se efectuó su publicación o comunicación específicamente en cuanto a la prohibición de ingresar con banderas y pancartas. El sitio físico, página electrónica, red social, comunicado oficial o cualquier otro canal utilizado para difundirla. Precisar si la lista fue colocada en los accesos al Estadio Nacional o comunicada antes de su ingreso.

Cerco y detenciones

El 8 de mayo, durante el traspaso de poderes de Laura Fernández, un grupo de policías cercó a dos estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que portaban la bandera de Palestina.

Un oficial de la Fuerza Pública justificó el cerco con el argumento de que “solo se está dejando entrar a las de Costa Rica”, según se escucha en un video grabado por los propios jóvenes.

Sin embargo, tras consultas de La Nación, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, desautorizó esa versión: “ La manifestación realizada por el funcionario respecto de la prohibición de determinadas banderas no correspondía a una instrucción institucional general ”.

Según el jerarca, las aprehensiones se debieron a una supuesta “alteración del orden público y resistencia activa”, pero su respuesta no precisó los supuestos hechos.

Durante el traspaso de poderes de Laura Fernández, el 8 de mayo pasado, dos estudiantes de la UCR que portaban una bandera de Palestina fueron detenidos dentro del Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Seguridad también negó que existiera un reglamento o norma que prohibiera el ingreso de banderas distintas a la de Costa Rica.

Los jóvenes fueron detenidos dentro del Estadio Nacional y presentados ante los tribunales de justicia de Goicoechea. En ese sitio permanecieron en las celdas judiciales hasta el día siguiente, cuando un juez ordenó la liberación porque la Fiscalía no solicitó medidas cautelares.