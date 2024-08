Diputados cuestionan a Tattenbach tala en Gandoca-Manzanillo; él dice que se apegó a legalidad

El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra, enfrentó fuertes cuestionamientos de los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, ante los cuales aseguró que todo el procedimiento para autorizar una tala en una propiedad del empresario Allan Pacheco Dent, en Gandoca-Manzanillo, están apegados a la legalidad.

“Desde el punto de vista nuestro, cuando se dieron los permisos, hasta donde yo lo vi, sí estaba en orden. Después de judicializa, la Fiscalía Ambiental lo está investigando y no me voy a referir más al caso”, declaró Tattenbach, quien compareció junto a Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Tanto la Fiscalía Ambiental como el procurador general, Iván Vincenti Rojas, consideran que los permisos de tala que Sinac otorgó a la firma Manzanillo S. A., representada por Pacheco Dent, se dieron en terrenos que pertenecerían al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, en el Caribe Sur.

Cuestionado por la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista, por qué se involucró en ese permiso dado al empresario debido a que no es normal que un ministro lo haga, afirmó: “Uno, para constatar que todo estaba en orden. Dos, para que se constatara en el campo si coincidía la solicitud del permiso con lo que se había dado en el campo. Y tres, que se constatara la ejecución en el campo con lo que se había dicho, que son los temas que manejo, y en las tres se me informó que estaba correcto. Ahí después se judicializó y no me voy a referir más al caso”.

Tattenbach sí admitió que participó con otros miembros del gabinete, en diciembre del 2022, en la fiesta convocada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en una propiedad de la familia de Pacheco Dent ubicada en Barva, Heredia. Así lo declaró ante consultas del diputado Ariel Robles Barrantes, del Partido Frente Amplio.

“Sí, sí, sí… ¿La fiesta de los jerarcas? Sí, sí fui. Yo llevé mi propio licor”, contestó el ministro de Ambiente. En otro punto, el ministro rebatió una seguidilla de preguntas de Robles con un “No tengo negocios con Pacheco Dent”.

La respuesta de Tattenbach Capra se dio luego de una presentación que hizo el diputado Robles en la cual mostró un mapa de la zona en conflicto en donde, según el legislador, se ven los límites de protección del Refugio y que deberían constar en un decreto que el ministro de Ambiente permanece sin firmar en acatamiento de una sentencia emitida por la Sala IV desde el 2019.

Esa resolución ordenó al Sinac delimitar los linderos del Refugio al declarar inconstitucional parte de una ley emitida del 2014, por la cual se desafectaron 188 hectáreas de bosque de esa zona silvestre protegida.

La Sala IV instruyó desde entonces la emisión de nuevos límites donde el trazado incluyera esas 188 hectáreas; una gestión que implica la eventual emisión de un decreto ministerial.

“Usted no está firmando un decreto porque no ha querido, porque aquí no consta su firma ¿Verdad que no existe su firma? ¿Existe el decreto firmado para cumplir con la resolución de la Sala IV?”, reclamó el legislador.

“No señor, no se firmó porque no corresponde, porque esa es la zona que precisamente…”, momento en el que Robles interrumpió para decir: “… porque esa es la finca de Pacheco Dent”. Ahí fue donde el ministro respondió que no tiene negocios con Pacheco.

Jonathan Acuña Soto, también del Frente Amplio, reclamó a Tattenbach haber manifestado que “probablemente” se habían cumplido todos los procedimientos cuando se dieron las autorizaciones de tala a la empresa Playa Manzanillo S. A.

El frenteamplista reprochó al jerarca que tres semanas antes, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, fue categórico al señalar que los vistos buenos dados a Playa Manzanillo S. A. estaban en orden.

Este martes, en cambio, dijo que “probablemente” así fue, lo cual llevó al legislador a pedirle que definiera una posición. “Hace unas semanas, cuando pedí un informe de este caso, todo se otorgó como era debido, pero luego el caso se judicializó. La Fiscalía Ambiental ahora investiga el caso y no me voy a referir más. No me voy a referir al caso”, concluyó.

“Contésteme por favor”

El certificado para aprovechamiento forestal mediante el cual se otorgó al empresario Allan Pacheco Dent uno de los permisos de tala en terrenos del Refugio Gandoca-Manzanillo, fue elaborado por una regente forestal de apellido Camacho. Ella figura, junto a Pacheco Dent y tres funcionarios del Sinac como imputados en una investigación por presunto cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en relación con autorizaciones de corta de árboles en esa zona protegida del Caribe Sur.

Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe, confirmó que el pago de los servicios de la regente la hizo Pacheco Dent, porque así lo estipula el Reglamento de Regencias Forestales.

Maylin Mora confirmó que la regente ambiental que gestionó permisos para tala el Refugio Gandoca Manzanillo fue contratada por Allan Pacheco Dent. (Rafael Pacheco Granados)

“La Fiscalía interviene y detiene el proceso que usted insiste que se hizo de forma adecuada. Contésteme por favor, ¿quién paga la regencia forestal en este caso? ¿Fue pagada por el empresario Pacheco Dent?”, preguntó la diputada Cambronero.

“No me consta”, respondió inicialmente Mora, quien justo antes había confirmado que esos servicios los paga el dueño de la propiedad para la cual se gestionan los servicios. La diputada insistió, consultando a quién responde un regente forestal, a lo cual Mora Arias indicó que al dueño de la propiedad que lo contrata. “El dueño de la propiedad, que es Pacheco Dent”, afirmó Cambronero, a lo cual Mora Arias respondió: “Pues sí”.

Este martes se conoció que el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra Pacheco Dent, la regente forestal y los tres funcionarios del Sinac. La Fiscalía adelantó que apelará la decisión.