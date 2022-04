Rodolfo Méndez sobre advertencia de H Solís de paralizar obras: ‘No hay razón para suspender los trabajos’

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, volvió a bajar el tono a las advertencias de la constructora H Solís de paralizar las obras que tiene a su cargo si el Gobierno no les cancela $24 millones que les adeuda por facturas pendientes.

Méndez Mata aseguró que la “obra va a continuar”, en referencia a la carretera de Circunvalación norte, uno de los proyectos más importantes que tiene a su cargo la empresa. Incluso, dijo Méndez, el lunes por la mañana se “alegró” porque vio una cuadrilla iniciando lo que parecía una tarea nueva en la sección 5, que comprende el tramo entre la ruta 32 y el cruce de Calle Blancos.

“Eso demuestra que no hay menor intención, ni razón para suspender los trabajos en Circunvalación”, expresó el ministro.

En la carta enviada la semana anterior al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), H Solís advirtió que también debería suspender o paralizar por completo los proyectos en otras zonas como los intercambios de Taras- La Lima (donde ya había realizado una acción similar el año pasado) y la ampliación de la carretera Interamericana norte, entre Barranca y Limonal.

El jerarca no amplió sobre el eventual acuerdo al que llegaría con la empresa a fin de no detener los trabajos.

Rodolfo Méndez reconoció que su intención era dejar concluida la carretera de Circunvalación norte. Solo le consuela que ya está pronto a concluirse. Así lo dijo durante la inauguración del viaducto de la Bandera, este lunes. (Rafael Pacheco Granados)

‘Lo importante es que se va a terminar’

Durante la inauguración del viaducto de la Bandera, la noche de este lunes, Méndez Mata se refirió a Circunvalación norte, uno de los pendientes que dejará la actual administración y que en lo personal representaba un hito para su gestión.

La intención del Gobierno era completar antes de mayo de este año, el recorrido entre La Uruca y la ruta 32, cuyos trabajos iniciaron en el 2017, además dejar iniciados los trabajos en la quinta sección, cuya adenda se firmó en abril del 2021.

“No voy a ser tan falso en decir que no me hubiera gustado (terminar la obra), para la administración hubiera sido justo, pero lo importante es que se va a terminar”, manifestó al ser consultado sobre el sinsabor de no finalizar el proyecto que él mismo inició hace más de 40 años.

Sin embargo, el ministro estimó que ya no debería haber más retrasos por lo que estima que la obra (las cuatro primeras secciones) puede estar lista en el segundo semestre de este año.

“Ya es muy poco lo que queda, si no hubiéramos sido respetuosos de que la técnica va primero que la política hubiéramos actuado distinto, pero mantuvimos el decir y el hacer de que primero lo técnico y después lo político”, afirmó.

La promesa de la Administración se vio frustrada inicialmente por atrasos relacionados con la instalación de tuberías y más recientemente por demoras en la importación de juntas para el tercer nivel del intercambio de la Uruca, por lo que fue necesario extender el plazo.

Actualmente, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) estudia una solicitud de días compensables presentada por el consorcio La Estrella- H Solís, mientras que la Administración pidió cambios en elementos constructivos, tema que también es motivo de negociaciones con el contratista.

Desde el año pasado están terminados el intercambio a tres niveles sobre la ruta 32 y el viaducto entre ese intercambio y Colima de Tibás, así como el paso a nivel entre Colima y la León XIII; pero el MOPT anunció que estas no se pondrían en funcionamiento hasta que se completen las dos fases que están en ejecución para evitar cuellos de botella.

De esta forma, una vez habilitadas estas cuatro secciones, los vehículos circularían sin detenerse desde la intersección en La Uruca (unidad funcional I), pasando por el puente y la radial León XIII-Colima, para posteriormente tomar el viaducto que va desde Colima de Tibás hasta el intercambio de la ruta 32 (donde se ubicaba el precario Triángulo de Solidaridad).