Ocho comparecencias claves de la Comisión que investiga el Caso Cochinilla

Una semana después de los allanamientos que sorprendieron al país la mañana del 14 de junio, los diputados conformaron una comisión investigadora para analizar los supuestos hechos de corrupción que trascendieron con las diligencias policiales en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y empresas constructoras, los cuales, según las pesquisas, habrían conformado una red de dádivas y favores para la contratación de obras viales.

Desde entonces y durante los seis meses siguientes, acudieron a dicho foro empleados del Conavi, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de Hacienda, expertos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), empresarios de la construcción, ministros, exministros y la contralora general de la República.

La Comisión, cuyo plazo inicial vencía en noviembre, concluyó sus audiencias con la participación del ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, pero dejó agendada una sesión adicional con los miembros del Consejo Directivo del Conavi por lo que aún no se ha indicado cuándo se presentará el informe final. Además, el foro investigador amplió su vigencia para indagar también sobre el Caso Diamante, que advierte de posibles hechos de corrupción con obras municipales.

Los integrantes del grupo son Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Franggi Nicolás y Paola Valladares, de Liberación Nacional; José María Villalta, del Frente Amplio, y Jonathan Prendas, de Nueva República. Otros legisladores se integraron en algunas ocasiones en sustitución de uno de los miembros, como la independiente Paola Vega.

Estos son algunos de los momentos clave de las comparecencias hasta el momento.

Villalta a Carlos Solís: ‘Usted es una vergüenza para Costa Rica”.

Una de las comparecencias más esperadas fue la del exgerente financiero del Conavi Carlos Solís Murillo, uno de los funcionarios que aparece mencionado en más ocasiones en el expediente judicial y a quien se le atribuye haber recibido dádivas que iban desde paseos a la playa hasta favores sexuales.

[ Exgerente de Conavi se niega a responder si recibió favores sexuales como dádivas de constructoras ]

La sesión con Solís se extendió a dos convocatorias que tuvieron lugar el martes 17 y jueves 19 de agosto.

En la segunda de las audiencias la diputada Paola Vega le cuestionó sobre los presuntos favores sexuales que habría recibido por agilizar el pago de facturas para la empresa MECO.

Aunque se negó a responder, se produjo una acalorada discusión en medio de la cual la defensa del investigado reclamó que las preguntas eran “contrarias a la familia y a los valores éticos y morales”.

Ese mismo día, el frenteamplista José María Villalta cerró su participación con fuertes afirmaciones luego de leer una lista con las dádivas y regalos que habría recibido Solís. “Usted ha venido muy gallito, alzándole la voz a los diputados y especialmente a las diputadas, pero los cuestionamientos que hay en este expediente son demasiados (...) Usted ha desperdiciado esta oportunidad para hablarle al pueblo de Costa Rica a la cara y limpiar un poco la imagen que está dejando, porque realmente tengo que decirle, como funcionario público, usted es una vergüenza para Costa Rica, es una verdadera vergüenza, y lamentablemente aquí estamos apenas en la punta del iceberg de la investigación”, dijo.

Contradicciones y careo de auditores.

En un principio, los auditores del MOPT y el Conavi acudieron por separado, sin embargo, las contradicciones sobre la labor que desempeñó cada uno y la forma en que se “tiraron la bola” sobre el hecho de no haber tomado acciones mientras los supuestos actos de corrupción ocurrían, hizo que fueran citados a un careo en el que lo único que se aclaró fue la incapacidad de trabajar coordinadamente y atender así un mandato del ministro Rodolfo Méndez Mata de realizar de manera conjunta las investigaciones relacionadas con el caso.

Lluvia de acusaciones.

Verny Jiménez Rojas, exasesor del jerarca del MOPT, hizo el 26 de agosto una serie de acusaciones y señalamientos en contra de Méndez Mata y del director del Conavi, Mario Rodríguez Vargas. Aseveró que esos funcionarios tomaron represalias en su contra por advertir hechos como la continuación de obras sin presupuesto y desatender supuestas anomalías identificadas por la Gerencia de Conservación en la zona norte.

[ Exasesor del MOPT suelta lluvia de acusaciones contra ministro y exdirector del Conavi ]

Pastel de obras.

El dueño de la constructora Grupo Orosi, Eladio Araya Mena, uno de los que figuran como denunciantes en la causa judicial, aseguró durante su participación que los dueños de las constructoras MECO y H Solís le ofrecieron, a mediados del 2016, “convidarlo del pastel” de obras viales, a cambio de que no continuara interfiriendo en los procesos de adjudicación de los contratos de mantenimiento que ambas empresas se repartían.

En esa audiencia, realizada el 11 de noviembre, Araya también sostuvo que Mélida Solís le habría ofrecido ¢500 millones para que dejara de presentar recursos de apelación ante la Contraloría General de la República contra una adjudicación a H Solís que estaba por quedar en firme.

Nombró el Caso Cochinilla

El exdirector del Conavi, Mario Rodríguez, narró el 7 de octubre cómo se dio la solicitud de parte de la Administración a las autoridades del OIJ, para que indagaran los presuntos actos de corrupción que, según él, eran conocidos dentro de la institución que dirigía cuando asumió el cargo en el 2018.

Como parte de su intervención, Rodríguez indicó que fue en una de esas reuniones cuando él usó por primera vez el término “cochinilla” haciendo alusión a una plaga con la que tenía que lidiar su esposa en las plantas de su jardín y que la comparó con la penetración de la corrupción que afectaba al Conavi. En esa comparecencia el exfuncionario, también reconoció haber pedido ayuda para dar empleo a un conocido que tiempo atrás le había ayudado con una labor social. Esa gestión, afirmó, la hizo sin ofrecer ningún trato especial y sin saber si finalmente se brindó la ayuda.

[ ¿Bautizó el Caso Cochinilla? Exdirector del Conavi insiste en que acudió al OIJ para alertar de corrupción ]

Camilo se lavó las manos

El exasesor presidencial Camilo Saldarriaga llegó bien afilado a la comparecencia a la que, según dijo una y otra vez, él mismo pidió ser llamado, aunque eso provocara el enojo de sus principales detractores. En su participación, negó haber ayudado a tapar el hueco presupuestario del Conavi y más bien dijo que la función que le encargó el mismo presidente fue de dar seguimiento a la situación fiscal del país.

El diputado independiente Jonathan Prendas procuró con sus preguntas que Saldarriaga aceptara que se había aprovechado de una condición de poder para lograr el desembolso para el MOPT, sin embargo no logró sacar al economista de su discurso, el cual hasta había sido distribuido como un comunicado de prensa antes de su intervención.

Un exministro y un lío de pareja

El exministro de Obras Públicas y Transportes Carlos Villalta Villegas figura en el expediente judicial porque supuestamente recibió dinero, viajes y regalías por parte de las constructoras, entre ellas la empresa española Puentes y Calzadas. Buena parte de lo que describe el legajo, fue informado a las autoridades por su exesposa.

Durante la cita ante los diputados que tuvo lugar el 26 de octubre, Villalta advirtió de que se abstendría de declarar en todo lo relacionado a la investigación y así lo hizo en varias de las rondas de preguntas.

[ Exjerarca del MOPT niega haber recibido viajes, dinero y favores de empresas cuestionadas en Caso Cochinilla ]

Sin embargo, cuando la liberacionista Franggie Nicolás hizo referencias a las bolsas de dinero, viajes a España, cenas, vacaciones en la playa, el asfaltado de una calle en su propiedad, así como otras regalías, el exjerarca finalmente dijo que se trataba de difamaciones por parte de su expareja, Andrea Bonilla.

“No tengo la menor idea de cuál es la justificación para que una persona dedique energías en difamar a otra (...). Rechazo los cargos y, efectivamente, son mentiras. No puedo entrar en el detalle, tengo mi conciencia tranquila. Estoy esperando poder acudir a otro estrado a efectos de poder mostrar que soy inocente de ese tipo de manifestaciones, pero no tengo la menor idea, más que un conflicto de pareja o de expareja, qué fue lo que llevó a esto”, declaró.

Rodolfo Méndez hizo enojar a dos diputados

La comparecencia del ministro de Obras Públicas fue la más esperada por los integrantes de la Comisión, la audiencia se alargó por tres sesiones que tuvieron lugar el 30 de noviembre, 2 de diciembre y 7 de diciembre.

Durante las tres visitas de Méndez Mata a la Asamblea, los principales enfrentamientos los protagonizó con los diputados Jonathan Prendas y Paola Vega.

Prendas exigió al ministro revelar por qué pidió al exasesor presidencial Camilo Saldarriaga intervenir ante Hacienda para el giro de recursos para el MOPT y como respuesta obtuvo una lección sobre funcionamiento del Gobierno.

[ Rodolfo Méndez a Jonathan Prendas: ‘Evidentemente usted nunca ha estado en el Ejecutivo y no tiene idea de cómo funciona’ ]

“Evidentemente, usted nunca ha formado parte del Ejecutivo y no tiene la menor idea cómo funciona”, respondió Méndez al legislador, en el intento de aclararle que esa solicitud era “materia normal” .

Tras la manifestación, el diputado le interpeló diciendo que parecía molesto, aseveración ante la cual el ministro contestó, que se quitaría la mascarilla para reírse y que así se apreciaría que no estaba molesto. Esa respuesta fue interpretada por el diputado como una falta de respeto y ocasionó un disgusto mayor.

Posteriormente, con Vega tuvo otro intercambio en el que la legisladora le preguntó directamente por qué no renunciaba a su cargo, y tras una serie de señalamientos en los que lo acusó de no asumir su responsabilidad como jerarca, Méndez Mata le respondió:

“Eso es lo que usted quiere que conteste, pero no es la realidad y no es la verdad. Si no le gusta que diga mi verdad, lo siento mucho y se disgusta porque digo la verdad”.