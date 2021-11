Empresario acusa a Conavi de hacer ‘lo imposible’ para dejarlo fuera de adjudicación para mantenimiento vial

El dueño de la constructora Grupo Orosi, Eladio Araya, relató este jueves a los diputados de la comisión especial creada para investigar supuestas irregularidades en obras viales, que en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) hicieron “lo imposible” para dejarlo fuera de una contratación para el mantenimiento de rutas en Cartago, Turrialba y la zona de los Santos.

Araya figura como uno de los denunciantes que dio origen al denominado Caso Cochinilla, en el cual se investiga la aparente participación de funcionarios del Conavi y empresarios del sector construcción en una red de corrupción que ofrecía sobornos a cambio de supuestos favores relacionandos con contratado de obra pública.

El propietario de Grupo Orosi aseguró a los legisladores que fue Roberto Acosta, esposo de Mélida Solís, propietaria de la constructora H Solpis, quien lo citó en la víspera de la apertura de la licitación, para persuadirlo de que no participara en la misma. Esos hechos también son detallados en el expediente judicial.

Araya detalló que durante la reunión, realizada el 21 de octubre del 2015, Acosta le comentó que venía de presentar sus garantías y ofertas para la licitación que se habilitaría al día siguiente y le indicó que H Solís tenía la capacidad técnica y financiera para ejecutar la conservación de todas las rutas del país.

“Quería persuadirme de que no presentáramos la oferta el día siguiente; dijo que ellos a lo interno del Conavi manejaban todo (...). Yo no lo podía creer, me dio de plazo para las 10 de la noche para que le diera los precios del asfalto y los agregados que nos iban a comprar con tal de que no presentáremos la oferta.

“Le dije que se conformara con un plazo indefinido porque no íbamos hacerle ninguna propuesta, porque nosotros íbamos a presentar la oferta que ya la teníamos lista (...). Entonces, ante eso, el ingeniero Acosta me dijo que si no había acuerdo, que si decidíamos presentar la oferta nos iba a echar toda la maquinaria del Conavi encima y que de ninguna manera íbamos a ganar”, relató.

Por otra part, el empresario sostuvo que su compañía ha sido la última en un ataque que ha arrastrado por años a muchas firmas pequeñas a causa de la concentración de carteles, amaño y tráfico de influencias para consolidar duopolios, haciendo referencia a los contratos que en su mayoría manejaban MECO y H Solís.

Según indicó, lo que vino después confirmó la advertencia hecha por el representante de H Solís, pues desde la Gerencia de Contratación de Vías del Conavi se hizo “lo imposible” por declararlos inelegibles y excluirlos de la contratación. Además, sostuvo que en la Contraloría General de la República también “hicieron lo propio” con los recursos de apelación que se presentaron.

Al final, esa contratación fue adjudicada por ¢17.000 millones a H Solís. “Nadie prestó atención, dejaron en el cajón de la basura los recursos. Se ampararon en leguleyadas para rechazarlos”, manifestó.

Eladio Araya Mena, dueño de la constructora Grupo Orosi, compareció este jueves ante los diputados que investigan los hechos del Caso Cochinilla. Foto: Captura de video.

Según Araya, durante todo el periodo de la contratación (2016-2021) se mantuvieron vigilantes sobre lo que estaba ocurriendo y fue así como detectaron una “enorme cantidad de irregularidades” que vinieron tras la orden de inicio.

Por esa razón, afirmó, acudieron inicialmente al Consejo de Administración del Conavi para señalar que los contratos no habían sido legalizados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y que carecían de requisitos básicos como las bitácoras. No obstante, sostuvo que “simplemente no pasó nada”.

Noticia en desarrollo.