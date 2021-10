Exjerarca del MOPT niega haber recibido viajes, dinero y favores de empresas cuestionadas en Caso Cochinilla

Carlos Villalta El exministro de Obras Públicas Carlos Villaltas rehusó responder varias de las preguntas de los diputados relacionadas con el expediente judicial.

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, rechazó todos los señalamientos por los cuales su nombre figura en el expediente judicial del llamado Caso Cochinilla, los cuales, en su mayoría, fueron relatados por su exesposa al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de dicho proceso.

Inicialmente, el exjerarca advirtió en su comparecencia ante los diputados de la comisión especial que investiga supuesta corrupción en obras viales, de que se abstendría de responder cualquier pregunta relacionada con los hechos por los cuales se le menciona en el legajo, y así lo hizo durante una seguidilla de consultas hechas por la liberacionista Paola Valladares, quien le preguntó, incluso, si señalamientos como el de recibir viajes a España, llegar a casa con bolsas de dinero y desayunar semanalmente con el dueño de MECO, Carlos Cerdas, eran inventos de su exesposa.

–¿Fue inventado por su esposa?

-No me voy a referir a asuntos relacionados con el caso, como lo mencioné desde un inicio.

–¿Es falso lo que está en el expediente?

–Son asuntos personales y familiares a los que no me voy a referir.

Los anteriores fueron algunos de los intercambios que sostuvo durante la primera ronda de preguntas

Sin embargo, en el turno de la verdiblanca Franggi Nicolás, quien también hizo referencias a las bolsas de dinero, viajes a España, cenas, vacaciones en la playa y regalías por parte de las empresas constructoras cuestionadas, entre ellas la española Puentes y Calzadas, el exministro dijo que se trataba de difamaciones por parte de su expareja, Andrea Bonilla.

“No tengo la menor idea de cuál es la justificación para que una persona dedique energías en difamar a otra (...). Rechazo los cargos y, efectivamente, son mentiras. No puedo entrar en el detalle, tengo mi conciencia tranquila. Estoy esperando poder acudir a otro estrado a efectos de poder mostrar que soy inocente de ese tipo de manifestaciones, pero no tengo la menor idea, más que un conflicto de pareja o de expareja, que fue lo que llevó a esto”, aseguró.

Entre las acusaciones a las que hace referencia el expediente, según las versiones de su exesposa, también se señala el haber recibido el asfaltado de 150 metros de calle de acceso a su casa, mantener un flujo de dinero muy alto para el salario que recibía como ministro y tener un celular exclusivo para comunicarse con la dueña de H Solís, Mélida Solís.

[ Calle sin permisos ‘apareció’ en finca de exjerarca del MOPT ]

Niega favorecimientos

Los diputados también cuestionaron a Villalta por supuestamente haber ideado una fórmula de cálculo para que solo H Solís y MECO ganaran la mayoría de contratos de conservación en el 2016, año que el diputado José María Villalta calificó como “dorado” para esas constructoras, pues fue cuando se adjudicaron la mayor cantidad de obras financiadas con recursos públicos.

El exministro negó haber favorecido a estas empresas, y dijo que era imposible diseñar “fórmulas mágicas” para beneficiarlas en el proceso de licitación; de igual forma, desmintió el haber favorecido que MECO y Puentes y Calzadas hicieran un consorcio para hacerse con la adjudicación de la construcción de la ruta 257, que une la ruta 32 (San José-Limón) con el megapuerto de Moín.

Actualmente, Carlos Villalta trabaja como consultor para dicha empresa española, e incluso fue invitado por esa constructora a la inauguración del viaducto de Guadalupe, en marzo anterior.

El diputado José María Villalta también fustigó al exjerarca y le dijo que “todo se va a saber” una vez que se lleve a cabo el proceso judicial, situación a la que el exministro restó importancia.

”Todo esto se va a saber aunque usted no declare hoy (martes) aquí (...). ¿No le parece que es mejor que aproveche esta oportunidad para explicarle al pueblo de Costa Rica sobre su relación con estos empresarios?”, le indicó el legislador del Frente Amplio.

“En realidad, me importa quienes me conocen; ni soy candidato presidencial, ni voy para diputado, ni tengo ningún interés de qué opinen los costarricenses de esta comparecencia. Quienes me conocen son los que me preocupan, y ellos me conocen y saben cuál es mi accionar”, respondió.

Carlos Villalta fue ministro de Obras Públicas y Transportes durante 16 meses en la administración de Luis Guillermo Solís. Asumió el cargo en febrero del 2016 y se mantuvo como jerarca hasta junio del 2017, cuando renunció por situaciones personales, tras conocerse una denuncia de violencia doméstica interpuesta en su contra por su ahora exesposa, Andrea Bonilla.