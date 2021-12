Rodolfo Méndez: ‘Desde antes de ser ministro sabía de la existencia de presunta corrupción en el sector’

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, declaró la noche de este martes que desde antes de aceptar el cargo, sabía de la existencia de presuntos actos de corrupción en el sector. Lo manifestó en su primera comparecencia ante la comisión especial que investiga los hechos denunciados en el expediente del Caso Cochinilla, sobre aparentes irregularidades en contratos de obras viales.

Méndez Mata inició su intervención con un repaso sobre cómo se dieron los hechos que desembocaron en los allanamientos del pasado 14 de junio y que dejaron como saldo 30 personas detenidas, entre funcionarios, empresarios y empleados de las principales constructoras del país.

El jerarca dijo que conociendo lo que se decía sobre los hechos irregulares, decidió poner al mando del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a una persona con “probada capacidad profesional y moral”, como describió al ingeniero Mario Rodríguez Vargas, quien, según él, fue el encargado de acudir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para pedir la intervención de ese órgano del MOPT.

Méndez insistió en que solo ese cuerpo policial tenía los recursos necesarios para lograr los resultados conocidos, pues no querían que quedara impune como había pasado con otros casos. El jerarca citó como ejemplo la pifia de la ruta 257 (vía que une la carretera a Limón con el megapuerto), la llamada trocha fronteriza paralela al río San Juan y la construcción de la carretera a San Carlos.

“Desde el inicio de mi gestión tuve que enfrentar la ineficiencia operativa de esa institución (el Conavi) y lo advertí con transparencia a medios de comunicación sin ocultar la corrupción como una de las razones del problema”, aseveró el ministro.

Además, dijo, tras la decisión de encomendar a Rodríguez la tarea de procurar la intervención de la policía judicial, informó al presidente de la República, pues sabía que esto generaría un costo político.

No obstante, Méndez aclaró de que aunque resultados de las pesquisas eran los esperados, y que conoció sobre la investigación a lo largo de los tres años, hubo “un factor ajeno” que aún le produce “incerteza”, en relación con el monto de ¢78.000 millones supuestamente malversados o sustraídos del Conavi.

Problemas de presupuesto

Tras ese relato, el jerarca hizo un repaso sobre los hechos presupuestarios que dieron como resultado los problemas de ejecución en los contratos de conservación en el 2019 y en el 2020. En el primer caso por un atraso en el giro de recursos provenientes de los derechos de circulación y el año anterior por un recorte en el presupuesto de la entidad a causa de la pandemia.

Méndez Mata también negó haber dado la orden de llevar adelante obras cuando no se contaba con recursos, tal como lo aseguraron en ese mismo foro, meses atrás, funcionarios de la Gerencia de Conservación. Asimismo refutó haber favorecido a las empresas constructoras.

“Ustedes conocen mi trayectoria, y ahora en el ocaso de mi vida pública, es más en el ocaso de mi propia vida, se me quiere señalar y decir que lo que yo he hecho, supongo que a lo largo de esos 65 años, no ha sido para mejorar la calidad de vida a las comunidades, que ha sido para engordar el dinero de las constructoras. Es un comentario falso, un comentario bizarro que yo niego categóricamente”, expresó casi al cierre de su exposición antes de someterse a los cuestionamientos de los legisladores.