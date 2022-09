OIJ realiza diligencias en oficinas del MOPT

Agentes judiciales realizaron diligencias este martes en las instalaciones del MOPT.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan diligencias en oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), según confirmaron fuentes del despacho del ministro Luis Amador.

No obstante, según Alicia Paz, asesora del jerarca, las acciones no incluyen ni la oficina de Amador ni de otras “autoridades superiores”. No obstante, no detalló qué información buscan los agentes.

“En relación al requerimiento de información hecho por las autoridades judiciales el día de hoy en algunas dependencias del MOPT, estamos aportando los insumos que el OIJ requiera y colaborando en todo lo que esté a nuestro alcance para el desarrollo que esta investigación. Es importante indicar que esta diligencia no incluye el despacho de ninguna de las autoridades superiores”, dijo la funcionaria.

Por ser un tema propio de las autoridades judiciales, aclaró, no se pueden referir al asunto en investigación.

La Nación envió, la mañana de este martes, consultas al Ministerio Público y al OIJ para precisar la causa de las diligencias judiciales, pero aún no han dado respuesta.

*Noticia en desarrollo.