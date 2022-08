Jerarca del MOPT pidió a directivos de Cosevi aprobar proceso para revisión técnica sin dar explicaciones

Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, solicitó a la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) aprobar sus decisiones sobre el nuevo servicio de revisión técnica vehicular sin explicar el sustento técnico para tomarlas o presentar los documentos que las respaldan.

El hecho fue denunciado por Olman Vargas, representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en la Junta Directiva del Cosevi. La falta de información motivó la renuncia de Vargas, pues asegura que no se pueden tomar acuerdos sin los análisis técnicos y legales sobre el proceso de contratación de una empresa para la revisión técnica vehicular.

“La primera convocatoria de la Junta Directiva del Cosevi fue el miércoles pasado, el único documento que nos llegó fue el orden del día, era una hojita con el orden del día y no venían los puntos a tratar incluidos, solo venían aspectos generales como asuntos de Presidencia o asuntos de directores, una cosa así.

“Yo no tenía la menor idea de que se iba a tocar el tema de la revisión técnica. Empieza la reunión, el ministro dice, luego de un resumen de un par de minutos, que el tema de la revisión técnica ha sido complicado, que él ha tenido que tomar una serie de decisiones, no las explica, no dice cuáles decisiones han sido ni cómo se tomaron o por qué, ni nada, y solicita el aval de todo lo que él ha actuado”, declaró Vargas ante una consulta de La Nación.

Vargas fue seleccionado hace dos meses por el Consejo de Gobierno para integrar la Junta de Cosevi. Lo escogieron entre una terna propuesta por el CFIA.

“Lo único que dice es que él tuvo que tomar la decisión de sacar un concurso para un permiso en precario y que él solicita que se avale todo lo actuado. Yo le comento que me disculpe, pero que yo conozco perfectamente cuáles son las responsabilidades de un órgano colegiado. En un órgano colegiado uno tiene responsabilidades solidarias y personales y que yo, siquiera, tengo un documento a mano para saber qué es lo que estamos votando, que yo lo único que conozco es lo que ha salido en los periódicos”, agregó Vargas.

De acuerdo con el relato, Amador se mostró molesto por la oposición a su pedido de aval.

“Usted podrá pedir él acta de esa sesión y ver lo qué pasó (…) Me parece que estos son temas muy delicados, que afectan a todo el país y tienen consecuencias, lo único que uno esperaría es un tratamiento de los temas de una manera técnica y legal”, manifestó el ahora exdirectivo.

Vargas, quien por 19 años fue director ejecutivo del CFIA, subrayó que el único acuerdo tomado durante la sesión de ese miércoles fue el nombramiento de la nueva directora ejecutiva del Cosevi.

Se intentó contactar a Amador para preguntarle sobre este asunto, pero su teléfono enviaba directo al buzón de voz. También se le enviaron mensajes de texto, pero al cierre de esta información no había dado respuesta.

Pronunciamiento de Procuraduría Copiado!

Por último, Vargas dijo que los acuerdos que se tomen en Cosevi sobre la revisión técnica vehicular tienen especial importancia, pues recordó que la Procuraduría General de la República emitió un criterio vinculante al respecto.

Desde el 28 de junio, la Procuraduría General de la República –que funge como abogado del Estado– advirtió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que la contratación de un nuevo operador de la revisión técnica vehicular debía hacerse mediante la figura de “autorización”, pues así lo ordena el artículo 25 de la Ley de Tránsito.

Además, en el mismo criterio, enviado al ministro Amador, la Procuraduría indicó que la entidad legalmente responsable de conceder “autorizaciones” para revisión técnica es el Cosevi.

“El 28 de junio la Procuraduría le dice al ministro, contestándole una consulta de él, que es vinculante la respuesta de la Procuraduría, que es la Junta Directiva del Cosevi la que tiene potestad para iniciar el concurso para conseguir el nuevo operador de la revisión técnica vehicular y el 29 de junio el ministro lanza el concurso, sin pasarlo por la Junta Directiva del Cosevi.

“Bueno, esos son responsabilidades que él tiene que explicar, por qué lo hizo, si tuvo razones de emergencia o lo que fuera. Tal vez lo pueda explicar, pero hay que oír las explicaciones; yo no puedo llegar, como miembro de la Junta Directiva, llegar y decirle: ‘todo lo que usted ha hecho está bien’, sin ni siquiera tener un documento por escrito”.

