“Vivimos en zozobra, todos los días. Cuando voy a abrir, me digo ¿qué me voy a encontrar? ¿podré trabajar? Hemos tomado medidas de acordonar el parqueo, poner rótulos y aun así no acatan, es muy complicado, más con esta situación que uno necesita incentivar a las personas a que vengan y si no tenés el parqueo en una carretera tan transitada o si hay que estar esperando a que una vagoneta se corra para que puedan ingresar, las personas van a evitar entrar”, relató Salazar.