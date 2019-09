“El político trata de ver cómo realiza las cosas en su periodo de cuatro años, pero la infraestructura debe ser una política de Estado, porque en promedio se requieren 6,5 años para culminar la planificación de una obra. Entonces, no se vale decir que ‘esto no lo voy a empezar porque no lo voy a inaugurar ni voy a ponerle la primera piedra’”, manifestó Fiatt.