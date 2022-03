Diputados recomiendan destituir a Rodolfo Méndez en informe final por Caso Cochinilla

Los diputados que conforman la comisión especial para investigar los supuestos actos de corrupción develados con el Caso Cochinilla, acordaron solicitar al presidente de la República, Carlos Alvarado la destitución “inmediata” del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.

De acuerdo con el documento de 130 páginas que se conoció este jueves, los hechos que se indagaron permiten establecer que la presunta red de corrupción creada por empresas constructoras dentro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pudo operar por la inacción, omisión, complacencia y negligencia del jerarca.

Específicamente, le reprochan haber engavetado denuncias (relaciones de hechos) lo que habría permitido que no se señalan a los responsabilidades y establecieran sanciones. También le recriminan a Méndez, la desatención o archivo de las recomendaciones de Lanamme-UCR, con graves efectos para la vida útil de las obras viales, al tiempo que señalan la dilución de responsabilidades entre el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Administrativo de Conavi.

Los legisladores también justificaron su pedido de destitución del ministro en otros aspectos:

“La confianza ciega” brindada a funcionarios claves de la trama de corrupción como el exgerente de Conavi Carlos Solís Murillo.

La instrucción de recortar en el presupuesto de obras públicas como la ruta 32 o la carretera a San Carlos, para dar continuidad a obras de mantenimiento vial a cargo de las constructoras MECO y H. Solís, que se habían quedado sin presupuesto.

La intención de renovar las contrataciones de mantenimiento vial con las empresas MECO y H.Solís, aun después de los allanamientos y las detenciones por el Caso Cochinilla.

El 7 de diciembre se realizó la comparecencia del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, ante la Comisión que investigó el Caso Cochinilla. (Jose Cordero)

Entre las recomendaciones al presidente de la República, también se refirieron a la labor del ex asesor presidencial Camilo Saldarriaga, sobre la cual faltó información, en criterio de los diputados. Según dijeron no tuvo más que un presunto objetivo general y no quedó constancia alguna del desempeño o evaluación del funcionario, ni el cumplimiento de metas y mucho menos ningún informe escrito de rendición de cuentas.

La solicitud de la renuncia o destitución del jerarca del MOPT no es nueva en ese foro legislativo, conformado tras los allanamientos del pasado 14 de junio.

El propio Méndez Mata alegó meses atrás que el actuar de dicha comisión se había convertido en un “asunto personal” y posteriormente defendió ante los diputados su permanencia en el cargo, pues dijo que sentía la responsabilidad de “ponerle el pecho a las balas” por lo ocurrido tras los allanamientos.

Recientemente, en una entrevista con La Nación, luego de los allanamientos en su casa y oficina, el ministro nuevamente insistió en que no dejaría en el cargo. Esa afirmación fue respaldada por Casa Presidencial.

Durante la presentación del informe, este jueves, el diputado oficialista Enrique Sánchez, quien se apartó del documento, aseguró que no compartió esta recomendación debido a que el informe concluye que no hubo constancia de hechos que evidenciaran un actuar doloso por parte del ministro, ni apariencia de criminalidad en las acciones del jerarca.

“Cuando se reitera en un informe a partir de las declaraciones que se han dado aquí, que no es posible identificar participación del ministro en la red de corrupción (...) Es por lo que no puedo compartir la conclusión a la que llega la mayoría de diputados de esta comisión de señalar una responsabilidad moral concretamente sobre el ministro de Obras Públicas y Transportes. No la puedo compartir no porque no crea que siempre se puede hacer más en el combate a la corrupción, no porque no crea que el Consejo de Administración está de adorno y que hay que quitarlo y aclarar las responsabilidades y jerarquías dentro del MOPT, sino porque la misma investigación, el mismo desarrollo del documento señala esa no responsabilidad del jerarca en la red que se indica”, afirmó Sánchez.

Noticia en desarrollo.