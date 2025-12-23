Guadalupe, Circunvalación y Heredia: los proyectos viales que MOPT heredará al próximo gobierno

Uno de los proyectos más ambiciosos comprende la ampliación de la Costanera en el tramo entre Pozón en Orotina y Jacó.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), planea dejar un portafolio de proyectos con estudios de factibilidad e inscritos en el Ministerio de Planificación (Mideplán), para que el próximo gobierno busque los recursos y arranque su ejecución.

Se trata de más de una decena de planes cuya inversión superaría los $1.000 millones y que actualmente se encuentran bajo estudio. De acuerdo con el jerarca de Obras Públicas, Efraím Zeledón, esas iniciativas quedarían a nivel de factibilidad, con códigos de Mideplán y listos para licitar. Eso sí, para ejecutarlos, el próximo gobierno debería buscar el financiamiento.

El ministro aseguró que en ese portafolio, se incluyen las ampliaciones en el tramo de la Costanera entre Pozón y Jacó, la ruta 21 entre el cruce de Comunidad y Nicoya, la Interamericana norte entre La Cruz y Peñas Blancas, la Interamericana sur entre Palmar Norte y Paso Canoas, la ruta 36 que comunica Limón con Sixaola, la ruta 35 entre Florencia y Muelle de San Carlos y entre Río Frío y Tablillas.

“En estos últimos no necesariamente hablamos de ampliaciones a cuatro carriles, sin embargo en muchas de esas zonas hay puentes de un solo carril que se hacen estrechos, entonces un buen anteproyecto nos dirá si se requiere un tercer carril en algún lado o mejoramientos puntuales, así como ampliaciones de puentes o intersecciones”, explicó el jerarca.

Entre los planes también se contempla la llamada “ruta del sol” (ruta 160) en Guanacaste. Sin embargo, debido a la extensión de esa carretera que va desde la zona peninsular hasta Santa Cruz de Guanacaste, el jerarca explicó que la idea es que la factibilidad indique cuáles serían las etapas que se deben ir atendiendo.

Lo tres planes para la GAM

A esa lista se suman tres proyectos clave que aliviarían la congestión en puntos específicos de la Gran Área Metropolitana.

Desde el 2015 se conocía la necesidad de que la intersección de Guadalupe contara con tres niveles. (Marvin Caravaca)

Se trata del tercer nivel de la intersección de Guadalupe, cuya necesidad había sido advertida desde el 2015 cuando ni siquiera se había firmado el contrato para la construcción del intercambio que se habilitó en el 2022.

En esa oportunidad, se reconoció que para garantizar la fluidez de los vehículos que transitan en la dirección San José-Guadalupe, era necesario construir un tercer nivel que costaría cerca de $8,3 millones. Sin embargo, no se incluyó en el contrato original debido a la falta de recursos.

Además, también se dejaría estructurado un proyecto para dotar de un cuarto nivel la intersección de la ruta 32 en Circunvalación norte, que enfrenta desde su inauguración importantes niveles de congestión.

La tercera obra contemplada en ese paquete, comprende la radial a Heredia, que ha estado en los planes de al menos los últimos tres últimos gobiernos, sin llegar a ejecutarse. En esta administración se llegó a gestionar un crédito en el que se incluía esa vía, junto a otros planes, no obstante posteriormente el MOPT desistió de ese financiamiento.

Incluso, en el trayecto de Circunvalación norte entre León XIII y Tibás se agregó un tramo de vía que serviría como entronque a dicha obra. El tramo a construir iría desde ese punto hasta el centro de Heredia, y permitiría desahogar otras vías ya colapsadas como la ruta por Santo Domingo y la General Cañas.

El ministro aseguró a este diario, que la firma contratada mediante una cooperación de $5 millones otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ya trabaja en los estudios previos de todos estos planes.

“Le estamos dejando al próximo gobierno más de 10 proyectos que en total suman más de $1.000 millones, para que ellos decidan cómo los van a hacer, ya sea por cŕeditos, con fondos propios o alianzas público privadas. Eso ya está contratado y se le definieron prioridades, ellos van sacando proyecto por proyecto”, explicó el jerarca quien reconoció que algunos de esos planes estuvieron a nivel de anteproyecto en el pasado, de ahí que pueden hacer la estimación de costos, que será afinada una vez que concluyan los estudios.

Obras para el próximo Gobierno

Zeledón recordó que debido a que la ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), le permite endeudarse sin garantía soberana, es decir sin pasar por la Asamblea Legislativa, este podría asumir con mayor facilidad algunos de estos proyectos con créditos directos, además dijo que en el 2027 el presupuesto de ese órgano se liberaría de varios de los compromisos que mantiene actualmente sobre otros financiamientos.

“Nosotros en mayo estaríamos entregando todas las prefactibilidades, las factibilidades y los códigos para que quien asuma defina sus propias prioridades para empezar a moverse con las aprobaciones de créditos”, agregó.

La Circunvalación norte, cuenta con la conexión prevista para la futura radial a Heredia, que iniciaría cerca de León XIII en Tibás. (Marvin Caravaca)

En ejecución

A estos planes, se suman los proyectos que quedarán con orden de inicio, en proceso de licitación o con créditos aprobados.

Entre estos se encuentran la ampliación del tramo Barranca-Limonal, que recibiría orden de inicio el 12 de enero y que al término del actual gobierno alcanzaría un 5% de ejecución, según estimaciones del MOPT.

Situación similar enfrentan los intercambios en la ruta 1 entre San José y San Ramón, específicamente en Grecia, San Ramón, Naranjo y El Coyol.

Adicionalmente, la futura administración deberá llevar adelante los procesos de licitación para los proyectos de la ampliación entre San José y Cartago que se gestiona mediante una iniciativa privada y que actualmente se encuentra en la fase de elaboración del cartel, así como los planes para la vía San José-San Ramón y el tren eléctrico. Estos dos últimos dependen de la aprobación de los créditos que llegaron a la Asamblea Legislativa en el último trimestre del año.

El próximo gobierno, también tendrá bajo su responsabilidad completar la carretera a San Carlos, donde actualmente se ejecuta la construcción de la punta sur y se está a la espera del aval para el tramo central; así como definir qué pasará con la ampliación de la ruta 27.