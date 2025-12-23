El País

Guadalupe, Circunvalación y Heredia: los proyectos viales que MOPT heredará al próximo gobierno

MOPT alista portafolio por más de $1.000 millones en planes que quedarían con estudios para que el próximo gobierno busque financiamientos

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
La presencia de oficiales de Tránsito durante el mayor tiempo posible y la labor de banderilleros son las principales opciones a las que recurrió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para atender las largas presas que aquejan a quienes transitan por el puente del río Tárcoles, en la Costanera Sur.
Uno de los proyectos más ambiciosos comprende la ampliación de la Costanera en el tramo entre Pozón en Orotina y Jacó. (José Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Radial a HerediaMOPTPortafolio de proyectos
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.