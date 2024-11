‘Fue un programa político’, afirma sindicalista sobre plan contra listas de espera de mamografías

El presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), Mario Alberto Quesada Arce, lo adelantó en su primera comparecencia ante los diputados, el 12 de noviembre: “Con las mamografías se botó la plata".

Este martes, la presidenta de la comisión que investiga la crisis en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Andrea Álvarez Marín, retomó el tema y le solicitó a Quesada ampliar sobre el impacto del plan que anunciaron el 5 de octubre del 2022, la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, y la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.

“¿Qué se pudo haber cambiado para que fuera efectivo?“, preguntó la legisladora.

“Primero, no hacerlo político. Eso fue un programa político. Fue un programa que sale del Ministerio de Salud y, con bombos y platillos, se hace de manera política. Es que la Caja es un ente técnico de salud, que tiene que hacer programas bajo estudios técnicos, no solamente salir a la opinión pública y decir ‘ya no van a haber listas de espera’. No, eso no funciona así“, respondió Quesada.

Desde el 12 de noviembre, el presidente del Siname criticó la toma de decisiones en la actual administración de la CCSS sin tomar en cuenta argumentos técnicos.

“De nada ganaba hacer miles de mamografía si no se valoraban por médicos aprobados”, dijo en aquella oportunidad.

LEA MÁS: CCSS promete exorbitante gasto en mamografías: dice tener ¢50.000 millones de fondos subejecutados

Una semana después, interpelado por la diputada Álvarez, el médico explicó que el plan que hablaba de dejar en “cero” las listas de espera en mamografías no tomó en cuenta que se necesitaba no solo hacer el estudio, sino que un médico especialista −en este caso, un radiólogo− interpretara los resultados para que luego fueran valorados por el médico tratante.

“Eso no se dio. Posiblemente pudo haber un impacto un poco más de cero con algún paciente beneficiado, pero la gran mayoría no, fue dinero gastado no invertido porque muchos de esos estudios se tuvieron que volver a hacer.

“Se tomaba la mamografía, no se pudieron reportar a tiempo y, un año después, (los estudios) no tienen ninguna validez. Cuando llegan donde el médico tratante lo que le dicen es que hay que volver a hacer el estudio. Eso es indigno para la institución y para los costarricenses", manifestó el sindicalista.

De haber seguido los lineamientos técnicos, recomendados incluso por organizaciones de pacientes, quizá el anunciado plan hubiera tenido algún éxito, afirmó.

Para Quesada, "cuando algo comienza mal termina todo mal". El plan de mamografías, dijo, fue un gasto de muchos millones de colones que se botaron sin dar continuidad al programa para bajar las listas en estos estudios radiológicos.

Según dijo a los diputados, él nunca escuchó hacer una valoración del impacto por parte de la Caja o del Ministerio de Salud.

Este plan fue anunciado por las autoridades de Salud en octubre del 2022. En ese momento, la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, aseguró que usaría ¢50.000 millones de fondos subejecutados en la institución en reducir las listas de espera de mamografías.

“Esto se hace por las mujeres de este país. Todas merecemos calidad de vida. Si este ejercicio que vamos a hacer funciona, vamos a seguir conjuntamente con la ministra de Salud para bajar las listas de espera”, declaró Esquivel hace más de dos años.

La jerarca y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, prometieron sacar 32.000 mamografías pendientes en el plazo de un mes.

LEA MÁS: Mamografías: hay otras 32.000 en lista de espera pese a plan de Gobierno

Tres meses después del anuncio, trascendió la adjudicación por ¢336 millones de una compra de urgencia a la Asociación de Servicios Médicos para el Bien Social (Asembis), que fue la encargada de interpretar 32.000 reportes de mamografías pendientes de lectura en la Caja.

Menos de dos meses después de que las autoridades de Salud y de la CCSS anunciaran haber resuelto 32.000 casos, en mayo del 2023 la lista de espera en mamografías tenía otras 30.000 mamografías pendientes.

Comparecencia en investigación de CCSS

Además de Quesada, este martes volvieron a la comisión investigadora de la CCSS Janice Sandí Morales, vicepresidenta Unión Médica Nacional (UMN), y Luis Chavarría Vega, Secretario General Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).

También fue convocado el presidente del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), el médico y exdiputado, Marvin Atencio.

Los diputados aprobaron la creación de una comisión investigadora de las irregularidades en la Caja, el lunes 7 de octubre. El grupo lo componen siete miembros.

Esta comisión deberá investigar presuntas anomalías relacionadas con las listas de espera, la deuda del Estado con la institución y la contratación de Ebáis a la cooperativas, del llamado Caso Barrenador.

Las sesiones se iniciaron el martes 29 de octubre con la comparecencia del expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves.

Los diputados también han escuchado al secretario del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) y Afines, Lenín Hernández Navas, quien acudió a audiencia el martes 5 de noviembre.