Costarricense compró una mecedora en Temu y lo que recibió fue una gran decepción

Temu, la plataforma de compras en línea, es nuevamente la protagonista de una singular polémica en redes sociales, luego de que una creadora de contenido costarricense recibiera un inesperado paquete.

Angie Rodríguez (@giemaraca) compartió en su perfil de Tiktok la experiencia que tuvo con la plataforma de compras en línea, al tratar de adquirir una mecedora para decorar su casa.

Silla Temu

“Cuando lo vi, yo dije: por supuesto que ahí no viene una mecedora” comentó Rodríguez, quien procedió a mostrar el artículo. Lo que recibió fue la fotografía del artículo en un marco, con la descripción “Artículo decorativo”.

Entre risas, la creadora explica que varias personas a su alrededor cuestionaron su decisión de comprarlo, ya que la estructura de la pieza era demasiado redonda y probablemente no cabría en la caja. Además, señala que las medidas están especificadas, pero no en centímetros ni pulgadas, y a pesar de esto la mujer no sospechó nada.

“Fui víctima como las personas que piden algo y por barato les llega otra cosa”, culminó Rodríguez, quien al final tomó con humor lo vivido.

Emplasticada y con la descripción artículo decorativo, así recibió Angie la fotografía de la silla. (Tiktok/Tiktok)

Hasta el momento, el corto cuenta con 3.1 millones de reproducciones y más de 3000 comentarios, donde varios usuarios aseguran que fue víctima de esta situación por no leer detenidamente. Sin embargo, una seguidora plantea la pregunta: “¿Quién querría un cuadro con una silla?”, a lo que Rodríguez responde: “Exacto”.

Los comentarios también están llenos de personas que han pasado por experiencias similares y han recibido, por ejemplo, tacitas en miniatura.