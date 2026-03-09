El País

Familias de víctimas de femicidio alzan la voz en marcha del 8M: ‘No se imaginan cuánto la extrañamos’

En la marcha del 8M, familiares de víctimas de femicidio pidieron justicia. La jornada incluyó fuertes reclamos legislativos y protestas contra el Gobierno. Vea las mejores fotos.

Por Yucsiany Salazar
Marcha Día Internacional de la Mujer
Cientos de mujeres participaron este domingo en la marcha para conmemorar el Día Internacional de La Mujer. Una de las figuras incluyó los nombres de las mujeres víctimas de femicidio desde el 2024. (Mayela López/La Nación)







