El País

Marcha 8M: Mujeres reclaman por derechos de migrantes, víctimas de femicidio y desatención del Gobierno

Colectivos avanzan por el centro de San José, con pancartas en las que reclaman al Gobierno por la falta de acción ante los abusos hacia las mujeres

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Cientos de manifestantes, con pancartas, banderas y sus rostros pintados, lanzaron consignas en pro de la equidad de género y la no violencia contra las mujeres.
La marcha del Día Internacional de la Mujer tomó la avenida segunda, en San José. (Foto: Mayela López para LN/Foto: Mayela López para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcha 8 de marzoFeministasVíctimas sde femicidio
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.