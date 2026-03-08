Marcha 8M: Mujeres reclaman por derechos de migrantes, víctimas de femicidio y desatención del Gobierno

La marcha del Día Internacional de la Mujer tomó la avenida segunda, en San José.

Colectivos feministas, familiares de víctimas de femicidio, mujeres migrantes y activistas por los derechos de las mujeres trans marchan este 8 de marzo por el centro de San José en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La manifestación inició en el Parque Central a las 10 a. m. y avanza hacia la Plaza de la Democracia.

Entre ellas, un grupo marcha en defensa de los derechos de las mujeres trans y en memoria de aquellas que murieron tras someterse a procedimientos estéticos en condiciones inseguras o por mala praxis.

Colectivos feministas clamaron por justicia para las mujeres. (Foto: Mayela López para LN/Foto: Mayela López para LN)

Con carteles y cánticos mujeres piden que se respeten sus derechos y claman justicia por víctimas de violencia machista. (Foto: Mayela López para LN/Foto: Mayela López para LN)

En la marcha también se hicieron presentes mujeres nicaragüenses y de otras nacionalidades, quienes alzaron la voz para reclamar el respeto de los derechos de las migrantes en el país y a la vez, protestar contra el régimen de Ortega-Murillo.

Así avanza la marcha del 8M en San José

Antes de iniciar el recorrido, varias participantes compartieron testimonios de abuso sexual, abandono y maltrato, en un espacio que buscó visibilizar las violencias que enfrentan las mujeres. Además, se exigió justicia por cada una de las nueve víctimas de femicidio en este 2026.

Comunicadoras también hicieron un llamado en contra de la violencia para quienes ejercen esta labor durante la marcha de este 8 de marzo. (Kattia Bermúdez./Kattia Bermúdez)

Incluso, una menor de edad porta un cartel en apoyo a su mamá, quien fue víctima de abuso sexual: “Vengo a gritar lo que tu niña interior no pudo”.

Durante la movilización se escuchan consignas como:

“No es no, ¿qué parte no entendiste, la N o la O?”,

“Vivas nos queremos” y

“Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”.

La marcha avanza entre pancartas, tambores y consignas que exigen respeto, justicia y garantías para la vida y los derechos de las mujeres.

Las manifestantes colgaron una piñata con la imagen del presidente Chaves en protesta por la falta de acción del Gobierno para frenar la violencia en contra de las mujeres. (Kattia Berm/Kattia Bermúdez)

Manifestantes llevan pancartas y hasta una piñata en protesta contra la inacción del Gobierno para atender a las víctimas de abusos y el aumento en femicidios. (Foto: Mayela López para LN/Foto: Mayela López para LN)

Colectivos feministas llevaron una piñata del presidente de la República, Rodrigo Chaves, que luego colgaron, rompieron y quemaron. (Foto: Mayela López para LN/Foto: Mayela López para LN)

Protestas contra el Gobierno

Dentro de la marcha también surgieron manifestaciones contra el gobierno de Rodrigo Chaves y contra la presidenta electa, Laura Fernández. Las participantes aseguran que no se sienten respaldadas por las autoridades y que, por el contrario, consideran que desde el Gobierno se han minimizado los casos de femicidio y los abusos contra las mujeres.

Entre las consignas que se escuchan durante la movilización destacan: “El que no brinca es Laura” y “El que no brinca es Chaves”.

Además, manifestantes llevan una piñata con la figura del mandatario, representado con una mueca, como forma de protesta durante la marcha.