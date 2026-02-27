Política

TSE declara con lugar amparo contra Laura Fernández por bloqueo en Instagram

Los magistrados consideraron que impedir el acceso injustificado a publicaciones de campaña puede afectar el ejercicio informado del voto

Por Lucía Astorga
Mia Fink, joven activista de 19 años, afirma que fue bloqueada por la cuenta oficial en Instagram de Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO.
Mia Fink, joven activista de 19 años, denunció que fue bloqueada por la cuenta oficial en Instagram de Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







