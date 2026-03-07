OIJ identifica sospechoso de femicidio en San Rafael de Heredia

Hombre asegura haber matado a su esposa y se entrega.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó este sábado al hombre sospechoso de un femicidio ocurrido en San Josecito de San Rafael de Heredia, luego de que el propio implicado se presentara este viernes en las oficinas del OIJ acompañado de su abogado y confesara haber asesinado a su pareja sentimental.

Se trata de un sujeto de apellidos Bonilla Paniagua, de 53 años, divorciado en dos ocasiones y padre de cinco hijos, según los datos del Registro Civil.

Una fuente policial allegada al caso indica que esta persona también tuvo un expediente, en el 2013, por un presunto delito de índole sexual.

El viernes, la declaración de Bonilla llevó a los agentes a inspeccionar un apartamento ubicado al costado norte del cementerio de esa comunidad, donde confirmaron el hallazgo del cuerpo de la víctima, cubierto con una sábana.

La fallecida, agregó el OIJ, es una mujer de 42 años, de apellido Murillo.

En la propiedad intervinieron oficiales de Fuerza Pública, quienes coordinaron con los investigadores judiciales para la atención de la escena. De momento, se desconoce cómo se perpetró el crimen.

Un femicidio cada siete días

En menos de tres meses del 2026, Costa Rica registra nueve femicidios, lo que equivale a un caso aproximadamente cada siete días.

Este escenario refleja una frecuencia mayor en comparación con el 2025, cuando en promedio se reportaban cerca de dos femicidios por mes, según datos oficiales de las autoridades.

El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial registra que 555 mujeres han fallecido por causa de la violencia en los últimos nueve años en Costa Rica.

Solo en los últimos tres años se registraron 114 femicidios. En 2023 se contabilizaron 34 casos, cifra que aumentó a 44 en 2024, es decir, 10 más que el año anterior. Posteriormente, en 2025, se reportaron 36 femicidios.

De todos estos casos, solo 79 personas fueron sentenciadas por femicidios.