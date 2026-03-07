Sucesos

Hombre llega al OIJ con abogado y dice haber asesinado a su esposa

Hechos ocurrieron en San Josecito de San Rafael, Heredia

Por Sebastián Sánchez
Personal de la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública atendieron la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia.
Hombre asegura haber matado a su esposa y se entrega.







