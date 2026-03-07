Hombre llega al OIJ con abogado y dice haber asesinado a su esposa

Hombre asegura haber matado a su esposa y se entrega. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre se presentó la tarde de este viernes en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acompañado de su abogado y aseguró haber matado a su esposa.

La declaración del individuo llevó a las autoridades a inspeccionar un apartamento en San Josecito de San Rafael, Heredia, donde efectivamente localizaron el cuerpo de una mujer.

De acuerdo con reportes preliminares, los agentes acudieron al inmueble, situado en las cercanías del cementerio de la comunidad, y hallaron el cadáver de la víctima cubierto con una sábana.

Al sitio también se desplazaron oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica, quienes mantienen la custodia de la escena, mientras los agentes del OIJ realizan las diligencias correspondientes y gestionan una orden de allanamiento para continuar con la investigación.

Personal de la Cruz Roja Costarricense que llegó al lugar confirmó el fallecimiento de la mujer.

Por ahora, las autoridades no han divulgado la identidad del hombre ni de la víctima, mientras avanzan las diligencias judiciales para esclarecer lo ocurrido.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.