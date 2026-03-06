Ataque a balazos en taller mecánico deja un fallecido en San Sebastián

Un hombre fue asesinado a balazos en San Sebastián. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre de apellido Méndez, de 47 años de edad, falleció la tarde de este jueves luego de ser atacado a balazos en un taller mecánico, ubicado en San Sebastián, San José.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba en el local cuando llegó una motocicleta con dos ocupantes: un hombre y una mujer, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

Tras el ataque, ambos sospechosos huyeron en dirección hacia Desamparados.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios. Inicialmente se informó que presentaba cinco impactos de bala en las piernas; sin embargo, al ser valorado en el centro médico se determinó que también tenía dos heridas en el pulmón.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue declarado fallecido en el hospital.

Las autoridades judiciales realizan diligencias para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del ataque.