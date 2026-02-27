Dos sujetos en motocicleta asesinan a balazos a hombre en Purral

Un hombre murió baleado en Purral de Goicoechea. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre de apellidos Jiménez Mora, de 40 años, murió la noche de este jueves en una balacera en el distrito de Purral, Goicoechea, San José.

El reporte ingresó a la Cruz Roja a las 8:51 p. m. El hombre presentaba heridas por arma de fuego en su cabeza, por lo que al ser abordado por los cruzrojistas no presentaba signos vitales.

Según fuentes policiales, el homicidio habría sido cometido por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta y abrieron fuego contra Jiménez. La Fuerza Pública realiza recorridos en la zona para detener a los sospechosos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima presentaba múltiples antecedentes judiciales.

El caso fue comunicado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que asumió las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.

El OIJ realizará el levantamiento del cuerpo para remitirlo a la Morgue Judicial.