Nuevo homicidio en Cartago: Joven de 19 años sin antecedentes muere a balazos

Un joven de 19 años fue asesinado a balazos en Cot de Cartago. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre identificado con los apellidos Sanabria Orozco, de 19 años, falleció la noche de este miércoles tras una balacera registrada en el distrito de Cot, en Oreamuno, Cartago.

El hecho se registró a las 8:53 p. m., unos 250 metros al sur de la capilla, cuando, según fuentes policiales, la víctima fue atacada en vía pública por sujetos que se desplazaban en una motocicleta con ropa oscura.

El hombre presentaba varios impactos de bala y fue declarado fallecido en el sitio por personal de la Cruz Roja. Se encontraron nueve casquillos de arma de 9 milímetros.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron, por lo que oficiales realizaron un rastreo en el sector; sin embargo, al cierre de esta nota no se reportaban detenciones.

Según información preliminar, el joven no tenía antecedentes penales.

El caso fue comunicado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que asumió las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.