Balacera dentro de vivienda en San José deja un muerto, dos heridos y desata persecución policial

Balacera en San José la noche del martes 24 de febrero del 2026.

Una balacera registrada la noche de este martes en las cercanías de Cañada Sur, en San José, dejó como saldo una persona fallecida y dos hombres gravemente heridos.

De acuerdo con el reporte preliminar, una unidad policial se encontraba en el sitio cuando, a unos 75 metros, se escucharon detonaciones de arma de fuego. El ataque ocurrió dentro de una vivienda.

Tras el incidente, la policía dio seguimiento a una motocicleta en la que viajaban dos sujetos que habrían salido de la escena. La situación se mantiene en desarrollo.

Las autoridades confirmaron un fallecido en el lugar, mientras que dos personas heridas de gravedad fueron trasladadas a un centro médico para su atención.

No se han brindado más detalles sobre identidades ni posibles detenciones.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.