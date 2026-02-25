Violenta balacera deja un muerto y cinco personas heridas en Hatillo

Un fallecido y cinco heridos por arma de fuego en Hatillo.

Una balacera registrada en la ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, San José, dejó como saldo una persona fallecida y cinco heridas.

La Cruz Roja informó de que atendió a cinco pacientes, de los cuales dos se encontraban en condición crítica; fueron trasladados al Hospital México.

En la Clínica Solón Núñez, los socorristas recogieron y luego trasladaron a tres personas: una en estado crítico fue llevada al Hospital San Juan de Dios, mientras que dos pacientes urgentes fueron remitidos a ese mismo centro médico y al Hospital Calderón Guardia.

La institución indicó que todas las personas trasladadas presentaban heridas por arma de fuego y que, al momento del reporte, no se contaba con información sobre sus edades.

Según fuentes policiales, se confirmó el fallecimiento de un hombre de 58 años, de apellido Astorga, aparte de los cinco heridos atendidos por los cuerpos de emergencia.

Las circunstancias del ataque están siendo investigadas por las autoridades judiciales.