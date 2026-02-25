Sucesos

Violenta balacera deja un muerto y cinco personas heridas en Hatillo

Los hechos ocurrieron en la ciudadela 25 de Julio, en San José

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Allanamiento Limón Caso Transbordo
Un fallecido y cinco heridos por arma de fuego en Hatillo. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
balaceraHatillo25 de julioFuerza Pública
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.