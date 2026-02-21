Hallado cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición en apartamentos en Guápiles

Una mujer fue encontrada sin vida en un complejo de apartamentos en Guápiles. (Imagen con fines ilustrativos).

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, en Pococí de Limón, realizan diligencias de investigación tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en un complejo de apartamentos de la zona.

Los hechos se reportaron pasadas las 5 p. m. de este viernes, luego de que una persona alertara al sistema de emergencias sobre la presencia de una persona fallecida dentro de uno de los apartamentos.

Oficiales de la Fuerza Pública que atendieron la alerta confirmaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

De manera preliminar, y según información policial, la persona fallecida sería una mujer que laboraría como enfermera en un centro médico de la zona.

El complejo de apartamentos se ubica a unos 700 metros al norte de las oficinas del Instituto Nacional de Seguros (INS), en Guápiles.

Agentes judiciales llegaron al sitio minutos antes de las 7 p. m. Hasta avanzadas horas de la noche, se mantenían realizando inspecciones tanto dentro como fuera de la propiedad.

El sitio cuenta con un único portón y está rodeado por tapias altas y una cortina que impide la visibilidad desde la vía pública.

Por esta razón, vecinos consultados indicaron desconocer lo ocurrido. Tampoco lograron identificar a la persona fallecida.

La investigación continúa en desarrollo. Las autoridades no han precisado si el levantamiento del cuerpo se realizará la noche de este viernes o se pospondrá para este sábado.