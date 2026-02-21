Sucesos

Hallado cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición en apartamentos en Guápiles

Víctima sería una enfermera de un centro médico de la zona, según informes preliminares

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Allanamiento Limón Caso Transbordo
Una mujer fue encontrada sin vida en un complejo de apartamentos en Guápiles. (Imagen con fines ilustrativos). (Alonso Tenorio)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

