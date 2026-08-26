El País

Expedientes paralizados en Sala Constitucional aumentan a 135. Aún no se incorporan los magistrados suplentes, ¿por qué?

Tribunal explica por qué no ha convocado a los magistrados suplentes a atender expedientes

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Por Sebastián Sánchez
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El número de expedientes paralizados en Sala Constitucional aumentó a 135. (Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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