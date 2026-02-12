El País

Estos son los proyectos viales que Laura Fernández podría inaugurar en su Gobierno

La nueva Administración recibirá varias obras adjudicadas y en ejecución pero también dependerá de trámites legislativos y contractuales para completar otras

Por Patricia Recio
Las obras del túnel en Hatillos alcanzaron 51% y se proyecta su finalización para mediados del 2026, según datos del Conavi.
