Este es el pedido de Seguridad Pública a bares tras la mortal balacera en Santa Ana

Seguridad Pública realizó un operativo el sábado, un día después de la balacera en Pozos de Santa Ana.

Durante un operativo realizado la tarde y noche de este sábado 16 de agosto en Santa Ana, San José, personeros del Ministerio de Seguridad se reunieron con administradores y dueños de bares de la localidad, y les pidieron implementar en sus locales comerciales mecanismos para la detección de armas de fuego.

Según el propio ministerio, el objetivo de esas medidas es evitar el ingreso de personas armadas a los establecimientos, y así “evitar la comisión de delitos contra la vida” y “garantizar la seguridad de los clientes”.

La solicitud de Seguridad Pública llega después de que, la noche del viernes 15 de agosto, se presentara una mortal balacera en el bar Howard’s, en Pozos de Santa Ana, que dejó como saldo tres muertos y dos heridos.

Una de las víctimas del tiroteo fue un hombre de apellidos González Santamaría, de 44 años, quien según el director del OIJ, Randall Zúñiga, podría ser una víctima colateral que no estaba implicada en ninguna disputa. Tampoco formaban parte del conflicto las dos personas heridas.

La hipótesis preliminar del OIJ es que el ataque iba dirigido a un hombre de apellidos Garbanzo Rodríguez, alias “Mufasa”, y su amigo, de apellidos Sanabria Salas, alias “Chuta”.

Según Zúñiga, Garbanzo realizó una publicación en redes sociales en la que reveló que estaba en el bar Howard’s, de manera que alertó a un “grupo rival”. Dicha banda habría movilizado dos gatilleros al local comercial. Los presuntos sicarios llegaron al bar a eso de las 6:15 p. m., abordo de una moto, y abrieron fuego.

“Los sujetos estacionaron la moto fuera del local, uno de ellos se quedó afuera mientras el otro ingresó y, por razones que se desconocen, disparó en múltiples ocasiones contra las víctimas. Mientras esto ocurría, un agente del OIJ que transitaba por el sector utilizó el arma de reglamento para repeler el ataque. Al parecer, este hirió a uno de los sospechosos”, explicó el organismo la mañana de este sábado. Pese a esto, los dos gatilleros lograron huir a bordo de la motocicleta.

Esto es parte de los objetos y drogas decomisados por la policía. (MSP/MSP)

El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó que dentro del bar quedaron muchos indicios balísticos. Agentes judiciales levantaron los cuerpos y recolectaron 33 balas y dos armas de fuego.

Al día siguiente, este sábado, el Ministerio de Seguridad Pública comunicó que “tomó las calles de Lindora, en Santa Ana, como parte de la Operación Tolerancia Cero”. Al lugar desplazaron oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía Municipal de Santa Ana.

En el operativo, además de reunirse con los dueños de bares para instarlos a mejorar sus medidas de seguridad, el Ministerio de Seguridad Pública revisó vehículos y motocicletas para buscar armas y drogas.

“Durante el operativo fueron confeccionadas 10 boletas a conductores por diversas faltas a la Ley de Tránsito, mientras que dos pares de placas resultaron decomisadas”, informó el MSP.

