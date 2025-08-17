El País

Este es el pedido de Seguridad Pública a bares tras la mortal balacera en Santa Ana

Ministerio realizó operativo en Santa Ana luego de mortal tiroteo del viernes por la noche.

Por Roger Bolaños Vargas
Seguridad Pública realizó un operativo el sábado, un día después de la balacera en Pozos de Santa Ana.
Seguridad Pública realizó un operativo el sábado, un día después de la balacera en Pozos de Santa Ana. (MSP/MSP)







Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

