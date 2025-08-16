“Mufasa” y “Chuta”: quiénes eran los hombres asesinados en el tiroteo de bar de Santa Ana

Dos de las tres víctimas mortales del tiroteo frente a un bar en Santa Ana este sábado, tenían un historial delictivo y criminal ya conocido por las autoridades judiciales y de seguridad.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) dio a conocer la tarde de este sábado el perfil de ambos hombres.

Uno de ellos, de apellido Garbanzo y conocido como Mufasa, sería el líder de una estructura criminal llamada “Coqueros”, que opera en Pavas. Además sería el líder de la agrupación criminal “Los Myrie”.

Garbanzo registra diez capturas entre 2004 y 2019. Entre las causas figuran homicidio calificado, portación de arma prohibida, homicidio, robo agravado, y por infracción a la ley de psicotrópicos.

“Pese a este amplio expediente judicial el presunto líder de los ‘Coqueros’ habría continuado con activiades supuestamente ligadas al tráfico de drogas, lo que desencadenó el ataque armado que le quitó la vida”, cita el comunicado enviado por el MSP.

El tiroteo en Santa Ana dio como resultado la muerte de tres personas. Dos hombres estaban relacionados con grupos delictivos, el otro fue víctima colateral. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

El otro hombre, de apellido Sanabria, era apodado “Chuta”. Este individuo también estaba relacionado con la estructura “Coqueros”.

Sanabria no contaba directamente con expediente policíal, pero había sido identificado por el registro de armas de fuego a su nombre: una corta y dos largas.

Tanto Garbanzo como Sanabria eran conocidos por la policía no solo por su ligamen con estructuras criminales de San José, también tendrían rencillas con otro grupo delictivo llamado “Los Negros”, también de Pavas, así como con otras organizaciones del crimen del cantón de San José.