“Mufasa” y “Chuta”: quiénes eran los hombres asesinados en el tiroteo de bar de Santa Ana

Ministerio de Seguridad Pública dio detalles de su historial delictivo

Por Irene Rodríguez

Dos de las tres víctimas mortales del tiroteo frente a un bar en Santa Ana este sábado, tenían un historial delictivo y criminal ya conocido por las autoridades judiciales y de seguridad.








