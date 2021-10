Diputados rechazan romper monopolio del CNP en venta de alimentos a escuelas

El plan fue una propuesta del diputado del liberacionista Wagner Jiménez y se discutió en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

La posibilidad de romper el monopolio que tiene el Consejo Nacional de Producción (CNP) como proveedor de alimentos para escuelas, hospitales y cárceles fue rechazada la tarde de este jueves por la mayoría de diputados que integran la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

De esta manera, los estudiantes y otros clientes del Consejo seguirán sufriendo por los altos precios y la mala calidad de los alimentos que les venden los proveedores de esa institución.

Cinco legisladores miembros votaron negativamente el proyecto para reformar el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP, con el objetivo de eliminar la obligatoriedad de entidades estatales de comprar alimentos al Consejo, dentro del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Solo dos integrantes respaldaron la propuesta.

Votaron en contra Mileidy Alvarado, de Restauración Nacional e Ignacio Alpízar, del Partido Nueva República; Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); así como Mario Castillo y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana. Entretanto, el proponente Wágner Jiménez y Silvia Hernández, ambos de Liberación Nacional, dieron su voto afirmativo.

Los dos dictámenes del expediente 21.424 deberán ser trasladados al plenario legislativo, donde se determinará cuál de ellos se acoge. Este proyecto lleva tres años en discusión, durante los cuales han comparecido jerarcas como la ministra de Educación, Giselle Cruz, y la contralora general de la República, Marta Acosta.

[ Contraloría avala eliminar obligación de comprar alimentos de comedores escolares al CNP ]

De acuerdo con Jiménez, la propuesta se planteó dadas las denuncias de juntas de educación en relación con los sobreprecios de los alimentos que vende el CNP, así como los problemas de calidad en los productos. Estas situaciones también han sido señaladas por la Contraloría General de la República, estudios de la Universidad Nacional y de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), además de cámaras de sectores productivos.

Un día antes de esta votación, el miércoles, proveedores del CNP se manifestaron frente a la vivienda del diputado Jiménez para hacer presión, luego se trasladaron al Balcón Verde, en Sabana. La manifestación fue ampliamente difundida por la oficina de prensa del Consejo.

[ Presidencia promete sentar responsabilidades por apoyo del CNP a protesta en casa de diputado ]

Ante consultas de La Nación, Casa Presidencial prometió investigar estas actuaciones del CNP y sentar responsabilidades.

Discusión de fondo

Wagner Jiménez se mostró decepcionado de que, inicialmente, el proyecto tenía el apoyo de la mayoría de diputados, pero todo cambió en las últimas semanas por “presiones” de los sectores y el efecto de la campaña electoral

“El expediente, la semana pasada tenía cuatro votos a favor y hoy va a tener solo uno, ¿qué pasó en ocho días? Eso lo sabremos después. La democracia está en peligro, cuando se quiere intimidar y torcer los brazos a como dé lugar. Una manifestación en la casa de un legislador por parte de una institución pública, apoyando y promoviendo con los distintos proveedores del Consejo, es una herida a la democracia costarricense y ojalá que no se vuelva a repetir bajo ninguna circunstancia estos métodos de intimidación arcaicos que nos devuelven a la edad media” , expresó Jiménez.

Agregó que las escuelas y colegios la seguirán pasando muy mal con el CNP con las quejas, denuncias e insatisfacciones, la mala calidad de los productos y altos precios, por los costos de intermediación de esta institución.

“Aquí se ha desatado una campaña, no para proteger al agricultor, es para proteger el intermediario, al proveedor grande, dueño de supermercados, carnicerías y otros que se están beneficiando con el margen de intermediación. No me duele por mí, me duele porque el Estado seguirá pagando más caro al CNP con impuestos de todos los costarricenses; eso lo pudimos haber arreglado, lo pudimos haber corregido pero esa opción, ya no está”, agregó.

Oscar Cascante, quien votó en contra del proyecto, dijo que abrir este mercado tiene dos grandes riesgos. El primero es que, afirma, que contratar con el Estado es una “garantía de transparencia”.



“No quiero decir que contratar con un privado sea ilegal pero me garantiza que, con el Estado, se va a contratar a un precio justo. Otro factor es la inocuidad, el CNP garantiza la inocuidad y la entrega de los productos (...), ellos dan una trazabilidad importante a la inocuidad de los productos, cosa contraria cuando se contratamos con privados. El PAI no es malo del todo, es mejorable, perfectible; se puede llegar a tener mejores condiciones, se puede mejorar la inclusión a proveedores que es un tema que se tiene que revisar. No es eliminando el programa que vamos a resolver el problema, yo diría que podemos desencadenar otro problema más grande”, detalló.





Otra de las razones que dio es que, si se le sigue comprando al Consejo, las utilidades quedarían dentro del Estado, pero, si se contratan privados; las utilidades quedan allí y el Estado no tiene participación.



“En este caso, la cura saldría más cara abriendo un monopolio. Yo no había tomado una decisión de votar a favor o en contra porque no es un tema de que esté a favor o en contra sino de hacer un análisis más profundo. Hoy terminé de convencerme cuando me siento a desayunar con mi hija y le pregunto ‘dígame, ¿qué piensa usted?’ y me dice ‘papá, piensa en esas familias’; y eso me hace estar tranquilo, tomar una decisión, por un grupo de familias”, dijo el legislador.





La diputada Silvia Hernández, quien votó a favor, dijo que por lo menos espera que está discusión haya puesto el tema sobre la mesa y que se tomen decisiones.



“Esto tiene que llevar a alguna solución, no puede ser que, entonces, el MEP pague más caro porque sí. Lo cierto es que hoy hay un problema de sobreprecios, no le demos la espalda y no nos permitamos que esta sea una discusión de buenos o malos. Lo mínimo que uno esperaría del Ejecutivo es un compromiso con los agricultores de verdad, no compromiso de que le boto este proyecto porque soy tan moralista de votar en contra, pero no hay capacitación, no hay recursos para mejorar la productividad; creo que está discusión tiene que llevar a actuar de otra forma. Las instituciones del Estado no pueden ser, simplemente, una agencia de empleo”, agregó Hernández.