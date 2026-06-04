El País

Costa Rica alcanza la cifra 149 migrantes deportados por Estados Unidos tras llegada del séptimo grupo

En esta ocasión, llegaron personas de China, Vietnam, Azerbaiyán y otras naciones de Latinoamérica

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Por Sebastián Sánchez
Este jueves llegó a Costa Rica el sétimo vuelo proveniente de Estados Unidos.
Este jueves llegó a Costa Rica el sétimo vuelo proveniente de Estados Unidos. (Migración/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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