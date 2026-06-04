Costa Rica alcanza la cifra 149 migrantes deportados por Estados Unidos tras llegada del séptimo grupo

Este jueves llegó a Costa Rica el sétimo vuelo proveniente de Estados Unidos.

Costa Rica recibió, la tarde de este jueves, un séptimo grupo de migrantes deportados por Estados Unidos, integrado por 25 personas. Los migrantes llegaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

En total, el país ha recibido a 149 extranjeros desde el 11 de abril cuando comenzaron los envíos. Según informó Migración el pasado 28 de mayo, un total de 25 personas ya habían abandonado el país.

Nacionalidades

En este séptimo vuelo, ingresaron personas de seis nacionalidades. Ellos son originarios de:

Colombia: once personas

once personas Brasil: cinco personas

cinco personas Vietnam: cuatro personas

cuatro personas China y Bolivia: dos personas cada país

dos personas cada país Azerbaiyán: una persona

Se trató de 12 mujeres y 13 hombres. “Todos ellos verificados en los sistemas nacionales e internacionales para garantizar la seguridad nacional”, indicó Migración.

El pasado 11 de abril, el país recibió a otros 25 deportados, mientras que el 17 de abril fueron 30 personas, entre ellas, ocho costarricenses. El 24 de ese mes, Estados Unidos envió a 28 migrantes, incluidos tres ticos; el 12 de mayo, 12. El quinto vuelo, el 21 de mayo, trajo al país a 15 personas. El sexto vuelo trajo a 25 personas, el pasado 28 de mayo.

En marzo pasado, el entonces presidente Rodrigo Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron el acuerdo migratorio. (Casa Presidencial/La Nación)

Estos envíos forman parte del memorando de entendimiento firmado a finales de marzo por el entonces presidente Rodrigo Chaves con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.

Se trata de un acuerdo bilateral sobre flujos migratorios, para trasladar a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en ese país.

Según explicaron las autoridades en envíos anteriores, una vez concluido el control migratorio, las personas son trasladadas a un hotel, donde la Organización Internacional para las Migraciones las recibe y les explica el procedimiento para aplicar al programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA), que facilita su regreso al país de origen. Asimismo, se mantienen abiertas las opciones para permanecer en el país en caso de que puedan optar por una condición de estancia legal.