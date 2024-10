CHEC inicia primeras dos rotondas de ruta 32 y debe ejecutar 10 más en seis meses

La empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), a cargo de la ampliación de la ruta 32, comenzó la construcción de las dos primeras de un total de 12 rotondas que sustituirán pasos a desnivel e intercambios contemplados en el proyecto, que va del cruce hacia Río Frío al centro de Limón.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) informó de que las primeras intervenciones de este tipo corresponden a los cruces de La Unión, en Guápiles, y la Herediana en Siquirres. La estimación es que esas dos rotondas estén listas en diciembre.

De acuerdo con el cronograma, la constructora china tendría que completar las restantes 10 rotondas en los próximos seis meses, pues el proyecto completo debe entregarse antes de mayo del próximo año debido a que el crédito del Eximbank con el que se ejecutan las obras vence en abril.

La empresa comenzó a construir las rotondas que servirán de intercambios en 12 puntos de la ruta 32. (JOHN DURAN)

Una vez más, el Conavi justificó la decisión de sustituir los intercambios y pasos elevados por rotondas y pasos a nivel, en la necesidad de contar con una “solución funcional” para lograr terminar la ampliación a tiempo.

La entidad insistió en que esas obras permitirán “comunicar de manera efectiva y segura” a las poblaciones aledañas a la carretera, además de reducir la velocidad del tráfico, con lo cual facilitan el cruce seguro para los peatones.

Cuestionamientos y críticas por rotondas en ruta 32

La decisión de construir 12 rotondas a lo largo de los 104 km de vía que se ampliarán a cuatro carriles, ha sido cuestionada por expertos, quienes estiman que se reducirá de forma importante el nivel de servicio de la ruta, considerando que se trata de la principal vía para la salida de exportaciones del país. La medida también genera molestia entre vecinos de la ruta, quienes aseguran que se les está cercenando el proyecto original que se le había ofrecido a los habitantes de la provincia.

En respuesta, el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, insistió la semana pasada en que no es posible ejecutar la obra tal como se planteó originalmente, porque los diseños no son funcionales y además requerían expropiaciones que no habrían permitido terminar el proyecto a tiempo.

Por su parte, el director de carreteras del Conavi, Ronny Sánchez, aseguró que las “mejoras” en el diseño original, así como los análisis de las opciones en los cruces se han venido socializando desde hace más de un año con representantes de distintos sectores.

“Se organizaron espacios con especialistas en la materia, con los alcaldes y alcaldesas de la provincia, así como también con representantes de las comunidades para buscar en conjunto la mejor opción y las rotondas solucionan de la mejor manera la imposibilidad de construir un componente como un paso elevado”, afirmó.

Las autoridades del MOPT tienen pendiente un encuentro con los líderes vecinales que organizaron las protestas contra la construcción de rotondas, la semana anterior. En esa próxima reunión, el gobierno deberá presentar a los vecinos cuál será la fuente de financiamiento y el plan que seguirán para ejecutar las obras que están quedando fuera del proyecto actual.

De acuerdo con el último informe de ejecución, la ampliación de la carretera tiene un avance superior al 90%.

El proyecto original contemplaba la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera (ahora reducidos a 104 km), la construcción de 33 nuevos puentes y la rehabilitación de los existentes, 11 retornos, 24 puentes peatonales, 13 pasos a desnivel, y cinco intersecciones en los intercambios de Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM). Sin embargo, los intercambios de Siquirres, Moín y la TCM se convertirán en rotondas, al igual que nueve de los 13 pasos a desnivel.