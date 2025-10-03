El País

Registro Nacional advierte que las bicimotos deben tener placa; estos son los requisitos para tener la BM

Datos de Hacienda sobre importación de bicimotos reflejan vacíos en regulación

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
El Registro Nacional advirtió de que las bicimotos deben estar inscritas y tener placa con código BM, a pesar de que miles andan por la libre.
Las bicimotos se han popularizado, pero miles carecen de placas e inscripción. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BicimotosPlacasMarchamoMultas
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.