Demandó al Cosevi porque le perdieron una moto en el plantel, pero se quedó sin nada por cometer un error común en las compraventas

El hombre también fue condenado a pagar las costas procesales

Por Arianna Villalobos Solís
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda de un hombre contra Cosevi y el Estado por una moto desaparecida en un plantel de Tránsito. La decisión se basó en un error muy común en las compraventas privadas.
La moto de un hombre desapareció en un plantel del tránsito, pero no pudo ser indemnizado. Foto: (Albert Marín/Albert Marín)







Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

