Así quedó el edificio de la Rectoría de la UCR tras toma por parte de estudiantes

Estudiantes de la UCR exigen la renuncia del rector, Carlos Araya Leandro.

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomaron la tarde de este miércoles el edificio de la Rectoría, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

El movimiento inicialmente solo se concentraría frente a ese edificio para manifestar su rechazo al rector, Carlos Araya Leandro, tras las fallidas negociaciones entre el gobierno y las universidades públicas para definir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2027.

En el proceso de la toma, ventanas y puertas resultaron quebradas. (Cristian Mora/La Nación)

Funcionarios de la UCR tomaron fotos de los daños. (Cristian Mora/La Nación)

Sin embargo, la tensión escaló luego de que los estudiantes fueran recibidos por los vicerrectores. Tras la presión, Araya bajó para atenderlos.

Carlos Araya, rector de la UCR, minutos antes de la toma del edificio de la Rectoría. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pocos minutos después, el rector se marchó porque, al parecer, no lo dejaron hablar porque hacían ruido con megáfonos y parlantes. Esto caldeó aún más los ánimos de los estudiantes, quienes, a eso de las 3:30 p.m., ingresaron por la fuerza al edificio.

Los jóvenes que protestan piden que no se recorte el FEES. (Cristian Mora/La Nación)

Los estudiantes reclamaron también falta de apoyo de las autoridades universitarias la noche del martes 21 de abril, cuando un vehículo embistió a varios alumnos durante un bloqueo que habían hecho frente al Outlet Mall, en San Pedro, tras el fracaso de la negociación del FEES del 2027.

Los jóvenes se quejaron de que mientras ellos defendían el FEES en la calle, las autoridades universitarias “dormían”.

Consignas en una columna del edificio de la Rectoría. (Cortesía/Cortesía)

El gobierno planteó no aumentar ese fondo para el próximo año, mientras los rectores pedían un incremento del 2,94%, es decir, más de ¢17.000 millones.

Estudiantes pintan consignas en el edificio de la Rectoría de la UCR. (Cristian Mora/La Nación)

El FEES del 2027 será definido por la próxima Asamblea Legislativa, que tendrá mayoría oficialista.

Las manifestaciones también se dirigen contra el gobierno de Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández. (Cristian Mora/La Nación)

En el proceso de la toma, vidrios de las puertas fueron quebrados.

El edificio fue evacuado. (Cristian Mora/La Nación)

Vidrios quebrados. En el fondo, tomando fotos, Pedro Navarro, director de Servicios Generales. (Cristian Mora/La Nación)

Consignas en vidrios y paredes

Esta noche, el movimiento estudiantil exigió la renuncia del rector de la UCR y denunció que las autoridades universitarias cortaron el agua y la luz del edificio de la Rectoría.

En un video que hicieron público se ve a algunos alumbrándose con candelas.

Desde afuera del edificio se observan pancartas colgadas contra el directorio de la FEUCR y la Rectoría. (Cortesía/Cortesía)

Los estudiantes también señalaron al rector por los gastos en el Novillo Alegre. (Cortesía/Cortesía)

Los estudiantes también escribieron múltiples consignas en las paredes de la Rectoría.

El movimiento estudiantil se hizo presente con escritos en el edificio de la Rectoría de la UCR. (Cristian Mora/La Nación)

El edificio de la Rectoría de la UCR se mantiene tomado al momento de publicación de esta nota.