Así quedó el edificio de la Rectoría de la UCR tras toma por parte de estudiantes

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomaron la tarde de este miércoles el edificio de la Rectoría, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.
El movimiento inicialmente solo se concentraría frente a ese edificio para manifestar su rechazo al rector, Carlos Araya Leandro, tras las fallidas negociaciones entre el gobierno y las universidades públicas para definir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2027.
Sin embargo, la tensión escaló luego de que los estudiantes fueran recibidos por los vicerrectores. Tras la presión, Araya bajó para atenderlos.
Pocos minutos después, el rector se marchó porque, al parecer, no lo dejaron hablar porque hacían ruido con megáfonos y parlantes. Esto caldeó aún más los ánimos de los estudiantes, quienes, a eso de las 3:30 p.m., ingresaron por la fuerza al edificio.
Los estudiantes reclamaron también falta de apoyo de las autoridades universitarias la noche del martes 21 de abril, cuando un vehículo embistió a varios alumnos durante un bloqueo que habían hecho frente al Outlet Mall, en San Pedro, tras el fracaso de la negociación del FEES del 2027.
Los jóvenes se quejaron de que mientras ellos defendían el FEES en la calle, las autoridades universitarias “dormían”.
El gobierno planteó no aumentar ese fondo para el próximo año, mientras los rectores pedían un incremento del 2,94%, es decir, más de ¢17.000 millones.
El FEES del 2027 será definido por la próxima Asamblea Legislativa, que tendrá mayoría oficialista.
En el proceso de la toma, vidrios de las puertas fueron quebrados.
Consignas en vidrios y paredes
Esta noche, el movimiento estudiantil exigió la renuncia del rector de la UCR y denunció que las autoridades universitarias cortaron el agua y la luz del edificio de la Rectoría.
En un video que hicieron público se ve a algunos alumbrándose con candelas.
Los estudiantes también escribieron múltiples consignas en las paredes de la Rectoría.
El edificio de la Rectoría de la UCR se mantiene tomado al momento de publicación de esta nota.