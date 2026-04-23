El País

Así quedó el edificio de la Rectoría de la UCR tras toma por parte de estudiantes

La toma ocurrió luego de que el rector Carlos Araya Leandro se retirara del diálogo con los manifestantes. El movimiento estudiantil exige su renuncia y acusa a las autoridades universitarias de mantener el edificio sin luz ni agua potable

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Por Sebastián Sánchez
UCR
Estudiantes de la UCR exigen la renuncia del rector, Carlos Araya Leandro. (Cortesía/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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