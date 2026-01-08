Trump anuncia que recibirá a Petro en la Casa Blanca

Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, tuvo su primera llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump, tras las amenazas de Washington de una posible acción militar contra el país, dijo la Cancillería colombiana a la AFP.

Trump acusa sin pruebas a Petro de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecería “bien” llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano similar a la realizada en Venezuela, que llevó a la captura el sábado de Nicolás Maduro.

La cartera de exteriores no aclararó el contenido ni la duración de la llamada.

En desarrollo...