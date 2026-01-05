Presidente de Colombia, Gustavo Petro, califica de ‘secuestro’ captura de Maduro y pide a Trump dejar de calumniarlo

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) en una mesa redonda en la Casa Blanca en Washington D. C., el 10 de diciembre y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso en la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y el ascenso de oficiales en la Academia de Policía General Santander en Bogotá, el 13 de noviembre. Fotografía:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este domingo como un “secuestro” la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y ordenada por el mandatario Donald Trump, al considerar que la operación carece de base legal y constituye una violación a la soberanía de Venezuela.

Las declaraciones de Petro profundizan las tensiones diplomáticas en la región tras la captura de Maduro, un episodio que ha dividido a los gobiernos latinoamericanos y reactivado el debate sobre soberanía, legalidad internacional e intervención extranjera.

Mientras Estados Unidos defiende la operación como un acto de justicia, el colombiano se suma al bloque de países que cuestionan abiertamente la acción y advierten sobre sus implicaciones para el orden jurídico y político en América Latina.

En un extenso mensaje publicado en la red social X, Petro afirmó que la detención del gobernante venezolano, hoy bajo custodia estadounidense, reproduce las mismas prácticas que antes criticaba Washington.

“Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela, l a detención se convierte en secuestro” , escribió el mandatario colombiano.

“Exactamente, lo mismo que hacía el gobierno de Maduro lo hace ahora, con centenares de muertos venezolanos, el gobierno de Donald Trump”, agregó.

Petro recordó que nunca reconoció el último gobierno de Maduro, al considerar que las elecciones no fueron libres ni justas debido a la exclusión de candidatos, detenciones políticas y presiones judiciales. Sin embargo, subrayó que ello no justifica la acción de Estados Unidos.

“Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial”, afirmó.

En su pronunciamiento, el presidente colombiano sostuvo que la operación estadounidense representa un intento de someter nuevamente a Venezuela a una lógica colonial, ligada a intereses petroleros.

“Rechazo profundamente una actitud tan imperial que quiere regresar a Venezuela, después de la lucha de Bolívar, a convertirla en una colonia”, escribió.

Añadió que Estados Unidos pretende apropiarse de los recursos energéticos del país sudamericano y llamó a que cualquier participación extranjera en el sector petrolero se dé “en igualdad de condiciones” con otros países consumidores.

Petro instó además al pueblo venezolano a movilizarse unido, más allá de sus diferencias políticas, en defensa de la soberanía, la independencia y la paz.

El Papa rechaza la retención de Nicolas Maduro.



“Deje de calumniarme”

En un segundo mensaje, también difundido este 4 de enero en la plataforma X, el mandatario colombiano reaccionó a señalamientos atribuidos a Donald Trump y exigió que el presidente estadounidense deje de calumniarlo.

“Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer. Mi nombre, en 50 años, no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni antes ni ahora. Deje de calumniarme, señor Trump”, escribió Petro.

El presidente defendió su trayectoria política y recordó su militancia en el movimiento M-19, del que destacó su paso de la lucha armada a la paz.

Señaló que el poder judicial colombiano es independiente y que los verdaderos archivos sobre narcotráfico se encuentran en los expedientes judiciales del país.

Petro también vinculó los señalamientos en su contra con sus críticas públicas a la política exterior estadounidense, en particular por la guerra en Gaza, y aseguró que ha sido castigado por expresar esas posiciones en foros internacionales.