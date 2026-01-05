Trump amenaza a Colombia y lanza ataques personales contra el presidente Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un discurso en una ceremonia militar para presentar a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas en Bogotá el pasado 29 de diciembre. Fotografía:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó la noche de este domingo amenazas directas contra Colombia y su presidente, Gustavo Petro, a quien calificó de “enfermo” y acusó de estar vinculado a la producción y venta de cocaína hacia territorio estadounidense.

Las declaraciones fueron realizadas a bordo del Air Force One y reproducidas por The New York Times, en un nuevo episodio de escalada verbal que profundiza la tensión diplomática entre ambos países.

“Colombia está dirigida por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”, afirmó Trump ante periodistas. “No va a estar haciendo eso por mucho tiempo”, añadió.

El mandatario estadounidense fue más allá al sostener, sin presentar pruebas, que Petro “tiene molinos y fábricas de cocaína” y al insinuar una posible acción directa contra el país sudamericano.

Consultado sobre si Estados Unidos llevaría a cabo una operación contra Colombia, Trump respondió: “Me suena bien”.

Sus declaraciones marcan uno de los momentos más tensos en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos en décadas.

Petro acusó a Estados Unidos de “secuestro”

Las declaraciones de Trump se producen horas después de que el presidente colombiano calificara como un “secuestro” la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ordenada por Trump.

En mensajes difundidos el mismo 4 de enero en la red social X, Petro afirmó que la detención carece de base legal y constituye una violación a la soberanía venezolana.

“Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial”, escribió el mandatario colombiano, al tiempo que condenó lo que describió como una actitud “imperial” de Washington en América Latina.

Petro también pidió a Trump que “deje de calumniarlo”, luego de que el presidente estadounidense lo señalara de supuestos vínculos con el narcotráfico.

El gobernante colombiano aseguró que su nombre no figura en archivos judiciales por ese delito y defendió su trayectoria política y su papel en el proceso de paz en Colombia.