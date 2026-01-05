El Mundo

Trump amenaza a Colombia y lanza ataques personales contra el presidente Gustavo Petro

Desde el Air Force One, estadounidense sugirió incluso una operación contra Colombia y acusó a Petro de vínculos con la producción de cocaína

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un discurso en una ceremonia militar para presentar a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas en Bogotá el pasado 29 de diciembre. Fotografía:
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un discurso en una ceremonia militar para presentar a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas en Bogotá el pasado 29 de diciembre. Fotografía: (SERGIO YATE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpGustavo PetroColombiaEstados UnidosVenezuelaAmenaza a Colombia
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.