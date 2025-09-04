El Mundo

Trump y aliados de Ucrania discuten garantías de seguridad y presión sobre Rusia

En París, líderes europeos y Volodimir Zelenski discutieron con Estados Unidos sobre las garantías de seguridad que se ofrecerían a Ucrania cuando termine la guerra con Rusia

Por AFP
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, durante la cumbre de la Coalición de Voluntarios en el Palacio del Elíseo, París, el 4 de septiembre de 2025.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, durante la cumbre de la Coalición de Voluntarios en el Palacio del Elíseo, París, el 4 de septiembre de 2025. (LUDOVIC MARIN/AFP)







