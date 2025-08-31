El Mundo

Zelenski anuncia detención de sospechoso de matar al expresidente del Parlamento ucraniano

El expresidente del Parlamento ucraniano, Andrii Parubii, fue asesinado a tiros el sábado 30 de agosto en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció la detención de una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento Andrii Parubii.








