Muere a tiros expresidente proeuropeo del Parlamento ucraniano

El presidente de la Verjovna Rada, el Consejo Supremo de Ucrania, Andriy Parubiy, ante los parlamentarios en Kiev el 6 de diciembre de 2018. Fotografía:

Kiev, Ucrania. El expresidente del Parlamento ucraniano Andrii Parubiy, uno de los protagonistas de las protestas proeuropeas de 2014 en su país, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, y las autoridades buscan al autor.

“Un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andrii Parubiy en el acto”, anunció la fiscalía general ucraniana, que todavía no dio detalles sobre las circunstancias o el motivo del asesinato.

El sospechoso del crimen huyó del lugar de los hechos y las autoridades iniciaron un “operativo especial” para dar con su paradero, agregó la fiscalía.

También se abrió una investigación oficial por asesinato y las autoridades judiciales prometieron identificar al atacante.

Parubiy, de 54 años, fue presidente del Parlamento ucraniano de 2016 a 2019 y fue protagonista de protestas proeuropeas en Ucrania, primero en la “Revolución Naranja” de 2004 y luego en la de Maidán en 2014.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó el “horrible asesinato” y prometió desplegar “todas las fuerzas y medios necesarios” para esclarecer el crimen.

“Desgraciadamente, el crimen fue planificado minuciosamente”, dijo el presidente, sin dar más detalles.

El jefe de inteligencia militar ucraniano, Kirilo Budanov, afirmó en Telegram que el diputado fue “asesinado por las balas del enemigo”, término generalmente utilizado para designar a Rusia.

Parubiy figuraba en la lista de las personas buscadas por las autoridades rusas. Esa lista comprende decenas de miles de nombres, entre ellos muchos responsables ucranianos y también personalidades rusas u occidentales.

“Patriota”

Medios ucranianos publicaron fotos de la supuesta escena del crimen -cuya autenticidad aún no fue verificada-, que muestran a un hombre con el rostro ensangrentado tendido en el suelo en plena calle en Leópolis, una importante ciudad del oeste de Ucrania.

El sospechoso vestía como un repartidor y conducía una bicicleta eléctrica, informó la emisora pública Suspilne, citando fuentes anónimas.

Parubiy fue una conocida figura en el movimiento proeuropeo de Maidán, destacándose como “comandante” de los grupos de autodefensa durante las manifestaciones violentamente reprimidas.

Estas protestas, que exigían un acercamiento a Europa e independencia del Kremlin, finalmente obligaron al presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovich a abandonar el poder y huir a Rusia en 2014.

Ese mismo año, tras la huida del dirigente, Parubiy ocupó durante algunos meses el cargo de secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

En la época de la Unión Soviética, el político también militó por la independencia de Ucrania.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, rindió homenaje a la memoria de “un patriota” que “hizo una gran contribución a la formación [del] Estado”.

Parubiy “dedicó su vida a la lucha por la independencia de Ucrania desde temprana edad”, afirmó el actual presidente del Parlamento ucraniano, Ruslán Stefanchuk.

Fue “uno de los fundadores de la Ucrania moderna”, agregó la diputada Irina Gerashchenko. “Exigimos que se encuentre al asesino”.

Otra figura del Maidán, Mustafá Naiem, saludó en declaración “el humanismo” de un responsable que combatió por “asuntos importantes”.

El expresidente Petro Poroshenko afirmó que la muerte de Parubiy es un “disparo en el pleno corazón de Ucrania”, y denunció un acto de terror.