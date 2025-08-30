El Mundo

Muere a tiros expresidente proeuropeo del Parlamento ucraniano

Víctima era el diputado ucraniano Andriy Parubiy, expresidente del parlamento, fue en la ciudad occidental de Leópolis

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de la Verjovna Rada, el Consejo Supremo de Ucrania, Andriy Parubiy, ante los parlamentarios en Kiev el 6 de diciembre de 2018. Fotografía:
El presidente de la Verjovna Rada, el Consejo Supremo de Ucrania, Andriy Parubiy, ante los parlamentarios en Kiev el 6 de diciembre de 2018. Fotografía: (GENYA SAVILOV/AFP)







Andriy ParubiyAsesinatoUcrania
AFP

AFP

