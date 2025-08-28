El Mundo

Ataque masivo ruso sobre Kiev deja 21 muertos: ‘Rusia no tiene ningún interés en la diplomacia’, dice Zelenski

Misiles y drones rusos destrozaron bloques de apartamentos en la capital ucraniana, Kiev, en la madrugada

Por AFP
“Un hombre carga a un perro frente a un edificio residencial dañado durante un ataque a gran escala con drones y misiles rusos contra Kiev el 28 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Misiles y drones rusos destrozaron bloques de apartamentos en la capital ucraniana, Kiev, en la madrugada del 28 de agosto de 2025, matando al menos a 14 personas, incluidos tres niños, en un ataque que, según el presidente Volodímir Zelenski, demuestra el rechazo de Moscú a las negociaciones de paz.
Un hombre carga a un perro frente a un edificio residencial dañado durante un ataque a gran escala con drones y misiles rusos contra Kiev en medio de la invasión rusa de Ucrania. (GENYA SAVILOV/AFP)







UcraniaRusia
