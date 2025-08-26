Columnistas

Luego de dos cumbres infructuosas, la guerra seguirá

Con las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania en punto muerto, es difícil ser optimista. El propio Donald Trump ha dicho que la relación de Putin y Zelenski es como ‘la del aceite y el vinagre’

EscucharEscuchar
Por Constantino Urcuyo
Cita de líderes europeos en la Washington, el 18 de agosto 2025
Un llamado de emergencia obligó a muchos presidentes y primeros ministros europeos a reacomodar sus agendas para asistir a la reunión convocada por Donald Trump en Washington el pasado lunes 18 de agosto. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UcraniaRusiaGuerra en UcraniaDonald TrumpVladimir PutinVolodimir Zelenski

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.