Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional sobre Venezuela

Este lunes, Maduro encabezó marcha que reunió a miles de militantes con banderas venezolanas y camisetas del partido de gobierno

Por AFP
Durante su primer mandato, Donald Trump exploró la posibilidad de una intervención militar en Venezuela como una de las opciones para presionar la salida de Nicolás Maduro. Foto: AFP
El Consejo de Seguridad Nacional se reúne además dos días después de que Trump dijera que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse 'totalmente cerrado'.







